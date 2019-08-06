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Принц Чарльз выступил на стороне Меган Маркл в ее противостоянии с королевскими советниками (фото)

20:33 6 августа 2019 181
Меган Маркл и принц Чарльз
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Жена принца Гарри Меган Маркл нашла бесценного союзника в лице своего свекра, принца Чарльза. Как сообщает издание Grazia, отец принца Гарри активно вмешался в противостояние Меган с королевскими советниками и помощниками, выступив ее защитником. Между герцогиней Сассекской и советниками за последние месяцы сложились «ощутимо напряженные» отношения. Придворные находили, что Маркл «действует по своим собственным правилам вместо того, чтобы думать о том, как ее индивидуальные действия отразятся на королевской семье в целом». Напряженность достигла своего пика в апреле этого года, когда Меган перестала информировать дворец о ходе своей беременности. Советники и Сассексы также вступали в споры относительно соблюдения права герцога и герцогини на частную жизнь после рождения их первенца Арчи.

Однако принц Чарльз, который с самого начала был в восторге от Маркл и вел ее к алтарю во время венчания вместо ее родного отца, дал четко понять, что всецело поддерживает невестку и ее инициативы — в том числе в благотворительной деятельности. И убедил советников последовать его примеру и поддержать герцогиню. В частности, придворные консультанты одобрили идею Меган стать приглашенным редактором журнала British Vogue. Во всяком случае, они вздохнули с облегчением, когда узнали, что она не намерена, как они опасались, публиковать на обложке свое фото и пускать журналистов с экскурсией к себе домой в Фрогмор-коттедж — подобно Ким Кардяшьян и другим гламурным знаменитостям.

В то время, как Чарльз внес свою лепту в то, что во дворце многие изменили свое отношение к Меган, сообщается, что и сама герцогиня стала лучше воспринимать критику, которая поступает со стороны опытных помощников. И в какой-то мере учится извлекать уроки из своих ошибок.

Чарльз вел Меган к алтарю

Ранее «ФАКТЫ» писали — «А он изменился…»: армейские приятели принца Гарри высмеяли его за изнеженность под влиянием Меган Маркл.

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