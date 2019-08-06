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Луценко намерен подать в отставку: что об этом известно
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку, когда новая Верховная Рада приступит к работе. Об этом он сказал в интервью НВ.
«Как только новый парламент соберется, я подам заявление об отставке», — сказал Луценко.
По словам генпрокурора, он говорил президенту Владимиру Зеленскому, что как только будет избран новый парламент, он напишет заявление об отставке на имя спикера Верховной Рады.
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«Я готов к этому. Жду имя спикера. Как только парламент соберется, сформирует руководящие органы парламента, я внесу заявление об отставке по собственному желанию», — пояснил Луценко.
Он выразил уверенность, что президент и парламент примут решение относительно нового генпрокурора, «которому я спокойно передам все дела и определенные рекомендации на будущее».
Луценко заявил, что не собирается покидать страну после того, как перестанет быть генпрокурором.
На вопрос о том, допускает ли он уголовные дела в отношении него, Луценко сказал, что в НАБУ «до 15 дел», в которых он фигурирует. При этом генпрокурор выразил уверенность в том, что в этих делах нет состава преступления.
Напомним, что генеральный прокурор назначается на должность и увольняется президентом Украины с согласия Рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору, что влечет его отставку с должности. Юрий Луценко занимает пост генерального прокурора Украины с мая 2016 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский заявил, что кандидатуру Руслана Рябошапки рассматривают на должность генпрокурора.
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