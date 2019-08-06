Украина

Луценко намерен подать в отставку: что об этом известно

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку, когда новая Верховная Рада приступит к работе. Об этом он сказал в интервью НВ.

«Как только новый парламент соберется, я подам заявление об отставке», — сказал Луценко.

По словам генпрокурора, он говорил президенту Владимиру Зеленскому, что как только будет избран новый парламент, он напишет заявление об отставке на имя спикера Верховной Рады.

Читайте также_Есть данные о заказчиках: Луценко заявил о подвижках в расследовании убийства Шеремета

«Я готов к этому. Жду имя спикера. Как только парламент соберется, сформирует руководящие органы парламента, я внесу заявление об отставке по собственному желанию», — пояснил Луценко.

Он выразил уверенность, что президент и парламент примут решение относительно нового генпрокурора, «которому я спокойно передам все дела и определенные рекомендации на будущее».

Луценко заявил, что не собирается покидать страну после того, как перестанет быть генпрокурором.

На вопрос о том, допускает ли он уголовные дела в отношении него, Луценко сказал, что в НАБУ «до 15 дел», в которых он фигурирует. При этом генпрокурор выразил уверенность в том, что в этих делах нет состава преступления.

Напомним, что генеральный прокурор назначается на должность и увольняется президентом Украины с согласия Рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору, что влечет его отставку с должности. Юрий Луценко занимает пост генерального прокурора Украины с мая 2016 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский заявил, что кандидатуру Руслана Рябошапки рассматривают на должность генпрокурора.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter