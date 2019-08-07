Белковая диета может стать причиной мочекаменной болезни

Прямая линия

Почки — терпеливый и трудолюбивый орган. Они без устали выводят из организма шлаки, избыток соли, лишнюю жидкость. Очень важно, чтобы почки работали без сбоев. Ведь если что-то случится с этими «трудягами», пострадают сосуды, сердце, мозг, суставы, кожа — практически все органы и системы. Как не пропустить воспаление почек? Что делать, если на фоне почечного недуга повысилось давление? Какие продукты ухудшают работу почек? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила врач-нефролог высшей категории Клиники нефрологии Главного военного клинического госпиталя Министерства обороны Украины Оксана Коршевнюк.

«Острый пиелонефрит может маскироваться под ОРВИ или грипп»

— Здравствуйте, Оксана Петровна! Вам звонит Вероника из Черкасс, 32 года. Начало тянуть поясницу, и семейный врач после того, как я сдала анализы и сделали УЗИ, заподозрил обострение хронического пиелонефрита. Неужели я незаметно перенесла острый пиелонефрит?

— Порой воспаление почечных лоханок (пиелонефрит) может протекать под маской вирусной инфекции. Человек считает, что заболел ОРВИ или гриппом: повысилась температура, потянуло поясницу, возникла слабость, а на самом деле это был пиелонефрит.

— Меня беспокоит, что я пропила антибиотики, и, казалось бы, выздоровела. Но спустя месяц температура снова немного повысилась — до 37,2 градуса.

— Это не значит, что обострился пиелонефрит. При повышенной температуре, возникшей из-за воспаления в почках, должны быть жалобы на дизурические явления: тянущие боли в поясничной области, учащенное мочеиспускание, уменьшение количества выделенной мочи. Также может изменяться ее окраска, появляться пена, муть, слизь.

— Выходит, имеет значение даже цвет мочи?

— У тех, кто страдает хроническим заболеванием почек, которое обычно сопровождается почечной недостаточностью, моча прозрачная, как вода. А у здорового человека утренняя моча всегда темнее, ведь после сна она более концентрированная, днем, когда концентрация уменьшается, — светлее.

* — Звонит Алена из Киева. Внезапно повысилась — почти до 39 градусов — температура, которую я сбивала жаропонижающим. На третий день, когда врач назначил анализы, оказалось — воспаление почек. Антибиотик пью четвертый день, но температура держится. Почему?

— Возможно, вам не подходит антибиотик. Начиная антибактериальную терапию, нужно сдать бакпосев мочи. Если упустили этот момент, сделайте сейчас и повторите все исследования, включая УЗИ. Это надо, чтобы вовремя поменять лекарство и предотвратить развитие осложнений пиелонефрита — абсцессов почки, карбункулов, паранефритов.

— Но я знаю, что результаты бакпосева станут известны на четвертый, а то и пятый день. Какой был смысл сразу принимать антибиотик?

— Врач ориентируется на антибиотики, эффективность которых уже доказана практикой. Именно с них начинается лечение воспалений почек и мочевыводящих путей. Но часто бывает, что человек раньше уже принимал антибиотики, и бактерии стали устойчивыми к их действию. Это усложняет лечение. Однако если ничего не делать с первого дня, то воспаление будет усиливаться и может закончиться гнойником.

— Какие анализы нужно сдать после выздоровления, чтобы убедиться, что инфекции нет?

— Спустя пять дней после окончания лечения мы рекомендуем повторить общие анализы крови и мочи. В идеале желательно еще через десять дней пересеять мочу. При желании можете обратиться на консультацию к специалистам нашей Клиники нефрологии. Госпиталь находится в Киеве, на улице Госпитальной, 18. Телефон диспетчерской службы — (044) 521−83−26.

* — Ольга из города Сумы. У сына (ему 25 лет) обнаружили гломерулонефрит. Я заметила, что он очень бледный, и настояла, чтобы сдал анализы. Но почему воспаление протекало без температуры?

— Обычно так и бывает. Гломерулонефрит — это аутоиммунное заболевание: иммунная система вырабатывает антитела против собственных почек. Как правило, воспаление протекает незаметно, ведь человеку и в голову не приходит просто так, без повода сдать анализ мочи (в ней будет белок, изменение осадка). Бывает, люди болеют долгие годы, а выявляют болезнь, когда появились жалобы — уже развилась почечная недостаточность.

Гломерулонефрит, как и вирусный гепатит С, заслуживает названия «ласковый убийца». При обоих заболеваниях медленно и незаметно разрушаются почки и печень, о чем человек не догадывается.

— Неужели нет настораживающих признаков?

— Есть, но их трудно связать с почками: беспричинная слабость, скачки давления. Гломерулонефрит — болезнь в основном молодых людей. Если у молодого человека давление вдруг повысилось до 180 миллиметров ртутного столба, стало тянуть поясницу, появились отеки, а в анализах — высокое содержание белка в моче, эритроцитурия, то можно заподозрить гломерулонефрит.

— Выходит, пожилых пациентов с таким диагнозом не бывает?

— Почему же? Но пожилой пациент — это казуистика. Недавно лечили 80-летнего мужчину с острым гломерулонефритом, и, к счастью, успешно.

Симптомы пиелонефрита Тянущая боль в пояснице.

Повышенная температура.

Учащенное мочеиспускание небольшими порциями.

Изменение окраса мочи, появление в ней мути, слизи.

«Чем дольше повышено давление, тем сильнее страдают стенки сосудов»

— «ФАКТЫ»? Ирина Ивановна из города Новгород-Северский Черниговской области. Дочка в детстве перенесла пиелонефрит. Теперь, когда ей 37 лет, начала страдать от повышенного давления. Оно может ухудшить работу почек?

— Без сомнения. Почка — это скопление сосудов. Чем дольше человек страдает гипертензией, тем сильнее изменяются стенки почечных сосудов — развивается гломерулосклероз. С годами почка может уменьшиться в размере, и возникнет нефросклероз, который приводит к хронической почечной недостаточности.

* — Звонит Мария Филипповна из города Лубны Полтавской области, 73 года. Нижнее почечное давление выше 100 миллиметров ртутного столба. Лекарства не помогают. Как быть?

— Почки не зря называют мишенью для гипертонической болезни: с каждым годом гипертонии повышается вероятность, что возникнут проблемы с почками. Чтобы их определить, нужно сдать общий анализ мочи (он покажет наличие белка), оценить уровень креатинина в крови. На основании результатов станет ясно: давление повышается из-за заболевания почек или так тяжело протекает гипертоническая болезнь.

— Как давление снизить до нормы?

— Думаю, лекарства одного вида недостаточно: понадобится три-четыре препарата, а если пострадала очищающая функция почек — и больше. С помощью медикаментов мы снимем спазм почечных артерий и увеличим кровоток в почке, уменьшим проницаемость мембран, тем самым снизив потерю белка.

* — Могу я поговорить с доктором? Это Зоя из Ивано-Франковска. У моего отца повышенное давление уже лет 15 (сейчас ему 67). Пять лет назад обнаружили еще и сахарный диабет. Он принимает лекарства, но заметил, что летом начали отекать ноги. Нужно проверить почки?

— Да. Хотя бы сдать общий анализ мочи и сделать УЗИ почек. Врач, учитывая результаты, при необходимости назначит лечение, защищающее почки (нефропротекторную терапию). Отеки, с одной стороны, могут появляться из-за гипертонической болезни, которой человек страдает давно. С другой стороны, при сахарном диабете тоже нарушается выведение жидкости, шлаков. Сочетание двух серьезных недугов — гипертонии и диабета — усиливает нагрузку на почки.

Вашему отцу нужно тщательно следить за питанием. Как и печень, почки страдают от несвежей пищи, некачественной воды. Следует ограничивать соль: если здоровому человеку требуется пять-шесть граммов соли в день, то при гипертонии — вдвое меньше. Избыток соли накапливается в мягких тканях и задерживает жидкость. Человек больше пьет, и в сосудистом русле увеличивается количество жидкости. Но объем самого русла ограниченный, поэтому повышается давление. С нагрузкой работают почки, сердце, которому приходится перекачивать больше крови.

* — Меня зовут Надежда, звоню из Винницы. В юности я перенесла острый пиелонефрит, но он перерос в хронический. Теперь добавилась гипертоническая болезнь. Как часто нужно проверять почки?

— В идеале хотя бы раз в три месяца следует сдать общий анализ мочи, но допустимо и раз в полгода.

— А в каких случаях нужно срочно обращаться к врачу?

— Если вдруг, невзирая на прием препаратов, давление не снижается. Также серьезный повод для обращения — уменьшение объема выделенной в сутки мочи.

Сколько соли требуется в день Здоровому человеку — пять-шесть граммов.

При гипертонии, сердечно-сосудистых и почечных заболеваниях — два-три грамма.

Важно помнить о природной соли в овощах, зелени.

Следует учитывать скрытую соль, которая есть в готовых продуктах, — колбасе, сыре, хлебе.

«Длительная белковая диета ведет к подагре»

* — Прямая линия? Это Лилия из Херсона. Начался арбузный сезон, и мы с мужем и двумя детьми почти каждый день едим много арбузов. Но у меня вдруг начало тянуть поясницу. Это может быть из-за арбузной диеты?

— Арбуз — очень полезная ягода, но ее нужно есть в меру: не больше 200—300 граммов в день. В ней содержатся фитонциды, которые при чрезмерном употреблении стимулируют диурез (увеличение объема мочи). Организм при частом мочеиспускании быстро теряет электролиты — полезные соли калия, магния, кальция. Нарушение электролитного баланса сдвигает кислотно-щелочной уровень, что может вызвать отхождение кристаллов солей и даже почечную колику. При движении через мочевые пути соли или камень царапают слизистую, провоцируя воспаление.

— На арбузной диете можно похудеть?

— Вряд ли, ведь эта ягода очень сладкая, богата глюкозой. Еще одна опасность в том, что арбуз содержит много аскорбиновой кислоты, которая стимулирует излишнюю секрецию в желудке, нарушая пищеварение.

* — Мария из города Мелитополь. Подруга, которой исполнилось 50 лет, села на белковую диету. Похудела, но жалуется, что начала беспокоить «косточка» на ноге. Это могло случиться из-за избытка белковой пищи?

— Вполне вероятно. Диета с большим количеством белка, считаю, приемлема только для молодых людей, у которых нет проблем со здоровьем. Причем не дольше двух недель, иначе в организме начнет усиленно вырабатываться мочевая кислота, а это риск возникновения подагры, развития мочекаменной болезни.

— Почему почкам тяжело справиться с избытком белковой пищи?

— Из-за излишка белка в крови повышается креатинин. Эта химическая субстанция, которая выводится почками, очень токсична. Если в крови высокое содержание креатинина, человеку нередко требуется гемодиализ.

— К вам обращаются пациенты, пострадавшие из-за диеты с высоким содержанием белка?

— Да. Довольно много спортсменов, которые с помощью белковой диеты наращивают мышечную массу. В анализах высокий уровень креатинина, а во время опроса пациент признается, что когда интенсивно тренируется, съедает в день до двух (!) килограммов мяса или рыбы. Какие почки это выдержат?

* — Вам звонит Ксения, киевлянка. Муж недавно перенес пиелонефрит. Врач сказал ограничивать соль. Какой еще пищи желательно избегать?

— Любых специй и пряностей, наваристых бульонов. Следует ограничивать грибы, томаты (в них содержится вещество, которое не выводится почками и ухудшает их работу), копчености. Противопоказан любой алкоголь: он может спровоцировать обострение.

— А что почки «любят»?

— Овощи нейтрального вкуса, в которых много воды, например, кабачки, огурцы. Полезны морсы из клюквы, смородины. Хорошо есть побольше свежих ягод. Но важно знать: избыточное количество кислых ягод и фруктов будет раздражать слизистую желудка и кишечника. Кстати, часто заболевания почек, которые сопровождаются хронической почечной недостаточностью, приводят к поражению пищеварительного тракта. Когда плохо выводятся токсины и нарушено выделение почками азота, шлаки начинают проникать через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, поражая ее.

— А почему врач рекомендовал мужу пить больше тыквенного сока?

— Видимо, потому что сок из тыквы обладает мочегонным эффектом.

Чего «не любят» почки Соленую пищу.

Острые блюда, пряности, приправы.

Мясные, рыбные, грибные бульоны.

Копчености.

Жирные сорта мяса и рыбы.

Мясные и рыбные консервы.

Бобовые, лук, чеснок, щавель, грибы.

Соленья, маринованные и квашеные овощи.

Шоколад, крепкий кофе, какао.

Алкоголь.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в Киеве провели операцию по новейшей методике: извлекли 8-сантиметровый камень, сохранив почку.

«ФАКТЫ» также давали рекомендации относительно того, сколько воды надо пить в день, чтобы избежать мочекаменной болезни.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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