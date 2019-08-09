- 12:11 Безсмертный сделал жесткое заявление о Минских переговорах
- 12:10 Под Одессой обнаружили тело утонувшего в море подростка
- 12:05 Япония «забрала» себе Курилы
- 11:54 Дети из пластилина лучше лепят: в сети высмеяли новый памятник оккупантам в Крыму
- 11:51 Готовьте крем от солнца и комаров: синоптик рассказала о погоде в Украине на выходных
- 11:45 Как Путин спровоцировал массовые беспорядки в Киргизии
- 11:43 Первую в мире звезду-трансгендера реалити-шоу нашли повешенной: подозревают убийство
- 11:38 Роберто Карлос спустя 22 года повторил свой фантастический удар со штрафного
- 11:30 Ксения Собчак ждет ребенка от любовника
- 11:27 «Роттердам+» спас угледобывающую отрасль и установил справедливую цену — эксперты
- 11:26 Не только переедание: Супрун назвала причины появления лишнего веса
- 11:25 «Динамо» – «Шахтер»: где смотреть онлайн матчи чемпионата Украины
«Динамо» – «Шахтер»: где смотреть онлайн матчи чемпионата Украины
В субботу, 10 августа, в Киеве пройдет центральный поединок 3-го тура украинской премьер-лиги между принципиальными соперниками — «Динамо» примет донецкий «Шахтер». Поединок на НСК «Олимпийский» начнется в 17:00.
«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА «ДИНАМО» — «ШАХТЕР»
После победы в поединке за Суперкубок Украины, который прошел 28 июля в Одессе, «Динамо» будет стремиться обыграть принципиального соперника и в домашнем матче чемпионата Украины. Примечательно, что эта игра пройдет аккурат между двумя матчами квалификации Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге». Выездной матч европейского турнира, в котором «бело-синие» уступили с минимальным счетом — 0:1, оставил много вопросов. Теперь подопечным Александра Хацкевича необходимо проявить свои лучшие качества в игре с «горняками», но при этом оставить силы — как эмоциональные, так и физические — на ответный поединок с «Брюгге», который пройдет через три дня после встречи с «Шахтером».
А вот «Шахтер» имел полноценный недельный тренировочный цикл перед матчем в Киеве. «Горняки» провели традиционную фотосессию, кадры из которой будут использоваться на официальных клубных ресурсах и в клубных изданиях в нынешнем сезоне. На мероприятии отсутствовал полузащитник Виктор Коваленко — главный тренер донецкого клуба Луиш Каштру поведал, что игрок получил травму, которая вывела его из строя на две-три недели.
Добавим, что в пяти последних очных матчах между «Динамо» и «Шахтером», которые прошли в Киеве, трижды победу праздновали «бело-синие», в активе же гостей всего одна виктория (еще один матч завершился вничью).
Чемпионат Украины, 3-й тур
10 августа (суббота)
«Динамо» — «Шахтер» 17:00 «2+2»
«Ворскла» — «Львов» 19:30 «Футбол 1»
«Александрия» — «Олимпик» 19:30 «Футбол 2»
11 августа (воскресенье)
«Днепр-1» — «Десна» 17:00 УНИАН
«Колос» — «Заря» 17:00 «Футбол 1»
«Карпаты» — «Мариуполь» 19:30 УНИАН
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали свои прогнозы на матч чемпионата Украины между «Динамо» и «Шахтером».
Фото ФК «Динамо»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!