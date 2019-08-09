«Динамо» – «Шахтер»: где смотреть онлайн матчи чемпионата Украины

Спорт

В субботу, 10 августа, в Киеве пройдет центральный поединок 3-го тура украинской премьер-лиги между принципиальными соперниками — «Динамо» примет донецкий «Шахтер». Поединок на НСК «Олимпийский» начнется в 17:00.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА «ДИНАМО» — «ШАХТЕР»

После победы в поединке за Суперкубок Украины, который прошел 28 июля в Одессе, «Динамо» будет стремиться обыграть принципиального соперника и в домашнем матче чемпионата Украины. Примечательно, что эта игра пройдет аккурат между двумя матчами квалификации Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге». Выездной матч европейского турнира, в котором «бело-синие» уступили с минимальным счетом — 0:1, оставил много вопросов. Теперь подопечным Александра Хацкевича необходимо проявить свои лучшие качества в игре с «горняками», но при этом оставить силы — как эмоциональные, так и физические — на ответный поединок с «Брюгге», который пройдет через три дня после встречи с «Шахтером».

А вот «Шахтер» имел полноценный недельный тренировочный цикл перед матчем в Киеве. «Горняки» провели традиционную фотосессию, кадры из которой будут использоваться на официальных клубных ресурсах и в клубных изданиях в нынешнем сезоне. На мероприятии отсутствовал полузащитник Виктор Коваленко — главный тренер донецкого клуба Луиш Каштру поведал, что игрок получил травму, которая вывела его из строя на две-три недели.

Добавим, что в пяти последних очных матчах между «Динамо» и «Шахтером», которые прошли в Киеве, трижды победу праздновали «бело-синие», в активе же гостей всего одна виктория (еще один матч завершился вничью).

Чемпионат Украины, 3-й тур

10 августа (суббота)

«Динамо» — «Шахтер» 17:00 «2+2»

«Ворскла» — «Львов» 19:30 «Футбол 1»

«Александрия» — «Олимпик» 19:30 «Футбол 2»

11 августа (воскресенье)

«Днепр-1» — «Десна» 17:00 УНИАН

«Колос» — «Заря» 17:00 «Футбол 1»

«Карпаты» — «Мариуполь» 19:30 УНИАН

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали свои прогнозы на матч чемпионата Украины между «Динамо» и «Шахтером».

Фото ФК «Динамо»

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