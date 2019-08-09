США готовятся продать Украине новую партию "Javelin": что известно о сделке

Украина

Украина и США согласовывают условия дополнительных поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin, первая партия которых поступила в нашу страну и была испытана в 2018 году.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. «Мы готовы продать это вооружение Украине. Два правительства согласовывают условия», — отметил он

Также он прокомментировал реакцию украинского президента Владимира Зеленского, позвонившего российскому лидеру Владимиру Путину после гибели на Донбассе четверых украинских морских пехотинцев. «Этот шаг продемонстрировал моральное преимущество Украины в этой войне. Украина пытается прекратить войну. Мы хотим, чтобы Россия поступала так же», — отметил дипломат и добавил: «Думаю, Украина продемонстрировала, что хочет завершить войну на своих условиях».

Он не поддержал идею о выходе Украины из Минских переговоров после режима прекращения огня на Донбассе. «Украина, Минская группа, США хотят найти путь, как разрешить войну на выгодных для Украины условиях. Чтобы сделать это необходимо продолжать переговоры и в Минске, и в других местах», — считает Уильям Тейлор.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», еще в марте этого года пятый президент Украины Петр Порошенко поручал министру обороны Степану Полтораку ускорить переговоры по закупке у США новой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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