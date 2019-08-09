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На арсенале под Красноярском новые взрывы, есть раненые (видео)
Под Ачинском (Красноярский край России) произошли новые взрывы. Источники сообщают о шести пострадавших, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Очевидцы сообщают, что среди пострадавших есть гражданский. Есть угроза нового пожара. В близлежащих районах объявлена эвакуация. Оперативный штаб в Красноярском крае по ликвидации ЧС решил временно переместить жителей деревни Каменка в поселок Малиновка.
Четверо пострадавших получили серьёзные осколочные ранения, их отправили в больницу. Еще двоим оказывают помощь прямо на месте. У пациентов — в основном травмы головы. Людей доставляют в Ачинскую межрайонную больницу.
Власти Красноярского края сообщили, что подрыв произошел при проведении работ по разминированию и ликвидации последствий предыдущих взрывов.
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