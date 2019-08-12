Здоровье и медицина

Горсть вишен — как чашка бульона: сколько фруктов и ягод можно есть, чтобы не поправляться

Ягоды и фрукты, безусловно, полезны. Доказано, что их постоянное употребление снижает риск преждевременной смерти от хронических заболеваний, в частности от болезней сосудов и сердца. Эти плоды содержат обширный набор важных для здоровья человека элементов: витамины, минералы, антиоксиданты, клетчатку, фруктовые кислоты. Однако некоторые фрукты и ягоды настолько калорийны, что их можно приравнять к полноценному десерту. Поэтому употреблять их надо умеренно, чтобы не набрать вес.

Вишня. В 100 граммах содержится 52 калории — больше, чем в чашке куриного бульона. Но кто остановится, съев всего лишь горстку ягод? В результате, наевшись вдоволь вишни, можно получить столько же калорий, сколько содержится в небольшом свином стейке.

Малина. Незаметно для себя можно съесть сразу полкилограмма нежной легкой ягоды — и получить 210 калорий, как в порции пломбира. Если же малину посыпать сахаром, это не только увеличит калорийность ягодного десерта, но и вызовет брожение в желудке, что чревато коликами и вздутием живота.

Виноград. В ста граммах содержится 65 калорий, а средняя сочная гроздь обычно весит 300—400 граммов. По калориям она равна яичнице из трех яиц, поджаренной на подсолнечном масле. Поэтому виноград строго запрещен людям, страдающим сахарным диабетом. Еще одной причиной, по которой виноградом можно лакомиться лишь изредка, является то, что он вызывает сильное газообразование.

Ананас содержит большое количество клетчатки и хорошо помогает унять чувство голода. Однако он тоже достаточно калорийный. Диетологи советуют подать несколько ломтиков фрукта как дополнение к основному блюду.

Инжир содержит много витамина К и марганца. Однако пять небольших его плодов содержат не менее 150 калорий и примерно 35 граммов сахара. А десять штук инжира по калорийности сравнимы с куриной отбивной, запеченной с сыром.

О том, почему фруктово-овощная диета не всегда помогает сбросить вес и какие продукты способствуют похудению, ранее «ФАКТАМ» рассказывала диетолог Юлия Поворознюк.

Тем, кто хочет похудеть, «ФАКТЫ» также давали советы главы Минздрава Ульяны Супрун. По ее мнению, перед тем как принять решение относительно избавления от лишних килограммов, стоит правильно оценить свои параметры.

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