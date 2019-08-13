Где смотреть онлайн АЗ — «Мариуполь»: расписание трансляций матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 15 августа, «Мариуполь» проведет ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы против голландского АЗ (арбитр — Бартош Франковски из Польши). Напомним, первая игра соперников на стадионе «Черноморец» в Одессе завершилась нулевой ничьей.

Отметим, что поединок в экстренном порядке был перенесен из Алкмаара в Гаагу. Все дело в том, что на домашнем стадионе АЗ, «АФАС», обвалилась крыша. Таким образом, ответный поединок третьего квалификационного раунда пройдет на стадионе «Карс Джинс», имеющем искусственное покрытие и способном вместить 15 тысяч зрителей.

В прошлые выходные подопечные Александра Бабича и Арне Слота провели очередные матчи в чемпионатах своих стран. «Мариуполь» во Львове сыграл вничью с «Карпатами» — 1:1 и после трех туров с 4 очками занимает в турнирной таблице седьмое место. В свою очередь, АЗ в двух стартовых турах одержал убедительные победы («Фортуна» — 4:0, «Валвейк» — 2:0) и, не пропустив ни одного мяча, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов.

В прямой трансляции матч АЗ — «Мариуполь» на территории Украины покажет телеканал «Футбол 1». Начало встречи 15 августа в 21:30. Перед матчем и после его завершения в эфир телеканала выйдет студия, в которой ведущий и эксперты обсудят противостояние.

Кстати, букмекеры совсем не верят в успех украинской команды. К примеру, контора «Фаворит спорт» принимает ставки на победу АЗ с коэффициентом 1,18, на ничью — 6,50, на выигрыш «Мариуполя» — 14,50. Шансы на выход алкмаарцев в следующий раунд Лиги Европы оцениваются коэффициентом 1,13, команды из Мариуполя — 5,50.

Напомним, что в случае успешного преодоления голландского барьера «Мариуполь» оспорит путевку в групповой раунд Лиги Европы в дуэли с победителем пары «Антверпен» (Бельгия) — «Виктория» (Пльзень, Чехия). В первом поединке бельгийская команда одержала дома минимальную победу — 1:0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию встречи Лиги чемпионов «Динамо» — «Брюгге».

Фото ФК «Мариуполь»

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