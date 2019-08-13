Почему расстались Майли Сайрус и Лиам Хемсорвт: названы причины (фото)

Шоу-бизнес

Американская певица Майли Сайрус и австралийский актер, звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт, шокировали своих фанатов объявлением о своем разводе — спустя неполных восемь месяцев после свадьбы. Поклонники гадают о причинах такого решения. А американские СМИ предлагают разные версии.

Так, издание People утверждает, что Майли и Лиам начали жить отдельно задолго до официального объявления о разрыве — еще в июне. Сайрус пыталась спасти свой брак и уговаривала Хемсворта обратиться к психотерапевту, консультирующему семейные пары. Однако актер отказался идти к специалисту. Видя нежелание мужа прилагать усилия для сохранения семьи, Майли начала встречаться с Кэйтлин Картер — бывшей женой Броди Дженнера, старшего брата Кайли и Кендалл Дженнер. Роман Майли с Кэйтлин шокировал Лиама. Его брак с Майли окончательно распался. Оба сожалеют об этом, но считают, что оно и к лучшему.

Поговаривают также, что Лиам хотел иметь традиционную семью, включая детей. А 26-летняя Майли пока что концентрируется на своей карьере и считает, что ей рано обзаводиться потомством. Как сообщал журнал OK! Australia, серьезная ссора по этому поводу произошла между влюбленными еще в июле прошлого года. Сайрус, которая открыто признавала, что ее сексуально привлекают женщины, вообще не спешила со свадьбой, откладывая ее несколько раз. Но в итоге в декабре прошлого года они все же поженились.

Ранее в одном из интервью она подчеркивала, что их брак «уникален». «Уж не думаете ли вы, что я стану стоять на кухне в переднике?», — говорила она.

У певицы и актера, которые познакомились в 2009 году, всегда были непростые отношения. Они несколько раз расходились и сходились снова.

После разрыва Майли написала в Instagram, что позволит своей жизни идти своим чередом. «Не пробуйте бороться с эволюцией, так как вы никогда не выиграете», — написала она.

А Лиам, который сейчас находится в Австралии в окружении своей семьи, на вопрос журналиста о его разрыве с Майли ответил: «Вы не понимаете, каково это… Я не хочу об этом говорить».

Майли и Кэйтлин

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