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Украина

Кабмин отказался рассматривать вопрос увольнения Кличко

10:45 14 августа 2019 140
Виталий Кличко
Инф. «ФАКТОВ»

Кабинет министров в нынешнем составе не станет согласовывать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя киевской горгосадминистрации, на чем настаивал руководитель Офиса президента Андрей Богдан, считающих необходимым разделение постов городского головы и главы КГГА.

Об этом в социальных сетях сообщил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук. «Коллеги-журналисты, отвечаю всем сразу. Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться он не будет», — пишет Рябчук на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сам городской голова Киева Виталий Кличко считает, что желание властей разделить посты мэра Киева и руководителя горгосадминистрации является неконструктивным, недемократичным и противоречащим сути самоуправления.

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