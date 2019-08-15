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Подать заявление о назначении пенсии теперь можно через интернет: как это сделать

Технологии двигаются вперед гигантскими шагами, так что нам приходится догонять прогресс, не жалея сил. Электронные услуги внедряются почти во всех сферах нашей жизни, и, возможно, скоро общение с госорганами перейдет полностью в онлайн-режим. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что украинцы смогут проводить операции по счетам, не обращаясь в банки, а на прошлой неделе Пенсионный фонд представил широкой общественности программу «Е-пенсия» — назначение пенсии в «одно касание». Она дает людям возможность подать заявление о назначении пенсии через интернет.

Человек сможет управлять своим аккаунтом на пенсионном портале со смартфона

У нас уже есть около 120 услуг, которые позволяют получить помощь от государства на основании онлайн-заявления. Их можно найти на сайте Кабинета министров в разделе «электронные услуги» https://www.kmu.gov.ua/ua/services. Например, там можно в онлайн-режиме записаться в электронную очередь, чтобы заказать паспорт или загранпаспорт, или в центр занятости, подать электронный европротокол, проверить, действительными ли являются паспорт, свидетельство об образовании, медицинская справка, справка о несудимости, а также уточнить статус зеленой карты.

Но самое главное — через интернет вот уже пару лет можно подать заявление о назначении субсидии, помощи при рождении ребенка или выплат по программе «Муниципальная няня». На очереди электронный сервис «Е-малятко», который объединит десять услуг по регистрации и назначению выплат новорожденным в одну процедуру.

А теперь в онлайн-режим переходит и назначение пенсии.

В конце прошлой недели Пенсионный фонд провел презентацию нового проекта «Е-пенсия», который позволит подавать необходимые для назначения пенсионных выплат документы и заявление в электронном виде. Просто на портале Пенсионного фонда — без очередей и нервотрепки. Как отметил председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус, это даст человеку возможность подать заявление о назначении пенсии «в одно касание».

Как это сделать? Достаточно просто, если не учитывать некоторые нюансы.

Во-первых, проект явно рассчитан на людей, которые умеют пользоваться компьютером. Поэтому они легко смогут найти портал Пенсионного фонда по адресу portal.pfu.gov.ua.

Во-вторых, большинство операций на портале совершается только при наличии электронной цифровой подписи (ЭЦП). В частности, подать заявление о назначении пенсии без нее не получится.

Если вы продвинутый пользователь ПК и у вас есть ЭЦП, тогда услуга «Е-пенсия» — для вас. Она рассчитана как раз на будущих пенсионеров, а не на тех, кто уже находится на заслуженном отдыхе.

Впрочем, для людей, далеких от компьютера, все останется по-прежнему. Как заверили нас в Пенсионном фонде, все отделы обслуживания граждан продолжают работать в штатном режиме, и человек всегда сможет лично подать заявление на оформление пенсии, посетив любой сервисный центр фонда.

Также специалисты подчеркнули, что услуга по подаче документов о назначении пенсии онлайн является абсолютно бесплатной. И пообещали, что на втором этапе для большего удобства пользователей будет внедрено мобильное приложение, с которого человек сможет управлять своим аккаунтом на пенсионном портале просто со смартфона.

Но вернемся к самой процедуре… Итак, как отметил директор Департамента информационных систем и электронных реестров Александр Малецкий, чтобы получить эту услугу, для начала нужно будет зарегистрироваться на самом портале. После этого человек сможет увидеть, какие взносы и в каком объеме платил за него работодатель, записаться на прием и подать документы на назначение пенсии, а пенсионер — просмотреть свое электронное пенсионное дело.

Заявление должны рассмотреть в течение десяти дней

И теперь мы переходим к самой важной части нашего рассказа: как подать заявление о назначени пенсии онлайн, какие для этого нужны документы и на что они влияют.

Нужно войти в свой личный кабинет, выбрать пункт «подать заявление о назначении пенсии». Далее надо будет заполнить заявление и прикрепить отсканированные документы. Как минимум три обязательных:

паспорт;

справка о присвоении идентификационного номера;

трудовая книжка.

То есть перед подачей заявления нужно иметь файлы с отсканированными документами.

Также в заявление нужно ввести способ получения будущей пенсии: почта или банк (если это банк, то его отделение и номер счета). Кроме того, контактный телефон, адрес электронной почты и согласие на обработку данных. После этого заверить заявление электронной подписью.

Заявление должны рассмотреть в течение десяти дней. После чего уведомить заявителя при помощи sms-сообщения о назначении пенсии либо о необходимости предоставить дополнительные документы или о других вопросах.

А вот если пенсию назначили, новоиспеченному пенсионеру нужно будет лично посетить управление Пенсионного фонда: чтобы подать оригиналы документов и получить пенсионное удостоверение. Но сделать это нужно всего один раз…

Таким образом, электронная подпись, личное присутствие в отделении после получения sms-сообщения и наличие оригиналов документов — основные требования оформления пенсии через новый сервис.

Если у человека нет даже 15 лет стажа, он не будет иметь права на пенсию по возрасту

Самое время рассказать, зачем же человеку нужно сканировать трудовую книжку и на что влияют все эти документы. И начнем мы издалека…

Увы, каждый раз, когда мы пишем о пенсиях, люди воспринимают это как информацию, которая касается только пенсионеров. Нет, это не так! И о будущей пенсии стоит задуматься всем, кто планирует до нее дожить. Более того, на ее размер можно и нужно влиять.

Сумма выплаты зависит от двух величин: заработка и стажа. Причем заработка, с которого были уплачены взносы на пенсионное страхование (тот самый «Единый социальный взнос» или сокращенно ЕСВ). И не просто стажа, а страхового стажа, в который входят только те месяцы, когда такой взнос был уплачен. Впрочем, это касается только периода с 1 января 2004 года. Стаж до этой даты считается иначе, однако мы расскажем об этом позже.

Сформулируем иначе. Если работодатель платит человеку зарплату в конверте (например, 20 тысяч гривен), а по ведомости оформляет только минимальную зарплату (4 тысячи 173 гривни), значит, при назначении пенсии в качестве заработка будут учтены не 20 тысяч, которые он получал, а только 4 тысячи 173 гривни. И размер будущей пенсии от этого значительно уменьшается.

Если работодатель вообще не платит за человека взносы в Пенсионный фонд, то его работа на этом предприятии в страховой стаж просто не входит. И страховой стаж от этого сильно уменьшается. Более того, возможен даже вариант, когда у человека просто не хватит стажа для назначения пенсии.

Как же так? Дело в том, что после пенсионной реформы, которая прошла в 2017 году, был сделан переход от формального принципа назначения пенсии при наступлении пенсионного возраста (60 лет и стажа 15 лет) к более справедливому принципу: назначение пенсии при достаточном страховом стаже.

Поясняем проще: теперь пенсия назначается в определенном возрасте только при наличии необходимого стажа.

Как было до реформы? Пенсионный возраст для мужчин составляет 60 лет. Допустим, мужчине исполняется 60 лет. Этого было достаточно для того, чтобы он получил право обратиться за назначением пенсии в Пенсионный фонд. При этом минимальный стаж, дающий право на пенсию, составлял всего 15 лет. Если этот мужчина проработал более 15 лет, он спокойно выходил в 60 лет на пенсию.

После реформы главную роль начал играть не факт наступления пенсионного возраста, а наличие необходимого страхового стажа. Более того, возраст выхода на пенсию стал напрямую зависеть от продолжительности стажа!

Причем этот необходимый страховой стаж после реформы начал расти. В 2018 году его подняли с 15 до 25 лет. А к 2028 году он постепенно вырастет до 35 лет (см. таблицу ниже). Также отметим один очень важный момент: в ходе предыдущей реформы (которая прошла в 2011 году) женщинам начали постепенно увеличивать пенсионный возраст — с 55 до 60 лет. То есть они начнут выходить на пенсию в 60 лет только в 2021 году. А, например, в 2019-м на пенсию могут выйти женщины, которым исполнится 59 лет. Поэтому для женщин корректировка зависимости стажа и возраста до 2021 года будет немного иной.

Попробуем объяснить на примере.

Допустим, мужчине в сентябре исполнится 60 лет. Но в 2019 году право выйти на пенсию в этом возрасте он получит только в том случае, если у него будет 26 лет страхового стажа.

А если нет такого стажа, он сможет выйти на пенсию лишь в 63 года. Впрочем, мужчина может пойти официально работать, чтобы приобрести недостающие годы стажа.

А вот если у человека нет даже 15 лет стажа, тогда он не будет иметь права на пенсию по возрасту. Вообще. Он сможет получать только социальную помощь от государства по достижении 65 лет. Для понимания: размер этой помощи зависит от дохода семьи и определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (1564 гривни), и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев. То есть сумма небольшая.

Как видите, стаж очень важен для назначения пенсии. Поэтому в следующем номере мы с помощью специалистов Пенсионного фонда расскажем более подробно о том, как он рассчитывается и что в него включается. И для чего же все-таки нужна трудовая книжка…

Напоминаем, что в Пенсионном фонде работает Контакт-центр. Позвонив по телефону 0−800−503−753, вы сможете получить разъяснения по любому вопросу, касающемуся назначения пенсий. Также много информации можно найти на вебсайте самого Пенсионного фонда http://www.pfu.gov.ua

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какими документами подтверждается пенсионный стаж и как можно рассчитать свою будущую пенсию.





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