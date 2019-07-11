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Пенсии увеличат дважды, но не всем: кто останется без прибавки (таблица)

Выборы — это когда сначала людям планово повысили пенсии, как было предусмотрено в законе о госбюджете… А потом — еще раз повысили, но уже спонтанно и без привязки к каким бы то ни было социальным стандартам и бюджетам. То есть фактически прошло два повышения пенсий по разным поводам. И в результате пенсионеры сейчас пытаются разобраться, что же конкретно увеличилось в июле и какие теперь у них будут пенсии. «ФАКТЫ» помогут им в этом непростом занятии…

Выросла максимальная доплата за каждый год «лишнего» стажа

Итак, первое повышение пенсий обусловлено запланированным в Законе Украины «О государственном бюджете на 2019 год» увеличением прожиточного минимума. А это увеличение связанных с ним выплат.

Как уже писали «ФАКТЫ», этот важнейший социальный стандарт в 2019 году запланировано повысить дважды: в июле и в декабре. Для всех утвержденных пяти категорий. Но нас в данном случае интересует только одна — прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, от которого зависят размеры пенсионных надбавок, доплат, повышений, а также максимальных и минимальных гарантий.

Он увеличился в июле с 1497 до 1564 гривен. Соответствующим образом увеличились определенные выплаты. Например, максимальный размер пенсии (ограничиваются в настоящее время размеры пенсий, которые назначаются после 1 октября 2011 года) вырос с 14 тысяч 970 гривен до 15 тысяч 640 гривен.

Поднялась и минимальная пенсия по возрасту, которая выплачивается при наличии полного страхового стажа. До реформы 2011 года: для мужчин — 25 лет, для женщин — 20 лет, после реформы 2011 года: для мужчин — 35 лет, для женщин — 30 лет — с 1497 до 1564 гривен.

Также в июле увеличится и минимальная пенсия неработающих шахтеров, на которых распространяется действие Закона «О повышении престижности шахтерского труда», установленная на уровне трех прожиточных минимумов. Но тут без сюрпризов.

Кроме того, выросли надбавки к пенсиям ветеранам войны (лицам с инвалидностью, участникам боевых действий, участникам войны, а также членам семей ветеранов) и жертвам нацистских преследований (см. таблицу).

Важно знать, что выросла максимальная доплата за стаж: с 14 гривен 97 копеек до 15 гривен 64 копеек за каждый год работы сверх «полного» стажа. Что это значит? А то, что за каждый год свыше положенного стажа работы (до реформы 2011 года: для мужчин — 25 лет, для женщин — 20 лет, после реформы 2011 года: для мужчин — 35 лет, для женщин — 30 лет) полагается доплата. Эта доплата составляет за каждый год «лишнего» стажа:

* 1 процент основного размера пенсии (того, что исчислен по формуле, если он окажется ниже минимальной пенсии)

Или

* 1 процент минимальной пенсии, если фактический размер окажется выше.

Таким образом, у нас есть определенное ограничение: доплата за один год стажа не может быть выше 1 процента минимальной пенсии за каждый «лишний» год. И вот эта планка в июле поднялась.

Повысились размеры пенсий-надбавок за особые заслуги перед Украиной, которые здесь приводить не будем из-за их многочисленности. Отметим только, что они составляют от 20 до 40 процентов прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц и полагаются, например, многодетным матерям, выдающимся спортсменам, людям, награжденным орденом Ленина, орденом Славы трех степеней, медалями «За отвагу» и Ушакова, людям, награжденным правительственными грамотами, имеющим звание «народный», «заслуженный» и так далее.

Кроме того, увеличилась доплата донорам, которая составляет 10 процентов прожиточного минимума на одно лицо из расчета на месяц.

Также выросла минимальная пенсия. И тут начались приключения…

В стране как-то снова оказалось много размеров минимальных пенсий

Например, есть минимальная пенсия, которая устанавливается на уровне прожиточного минимума. Растет прожиточный минимум — растет минимальная пенсия. Так, в июле она увеличилась с 1497 до 1564 гривен.

Казалось бы, достаточно. Но нет! Правительство постоянно экспериментирует с минимальными стандартами.

Так, с октября 2017 года, в ходе пенсионной реформы, минимальная пенсия была установлена на странном уровне «прожиточный минимум плюс 79 гривен». То есть 1452 гривни. В итоге мы в октябре 2017 года получили ситуацию, когда прожиточный минимум для нетрудоспособных составляет 1373 гривни, а минимальная пенсия — 1452 гривни.

Весь 2018 год мы ждали, пока уровень прожиточного минимума догонит установленную фиксированную сумму минимальной пенсии. В декабре это наконец-то свершилось: прожиточный минимум составил 1497 гривен. Минимальная пенсия — тоже.

И вот очередное повышение минимальной пенсии должно было пройти безоблачно, если бы не одно «но»… 26 июня Кабинет министров принял постановление, которым установил с 1 июля 2019 года размер минимальной пенсионной выплаты для людей с полным страховым стажем 35, 30 лет на уровне 2 тысяч гривен.

Идея о том, чтобы увеличить пенсии людям, имеющим большой стаж, но низкую зарплату, появилась сразу же после проведения пенсионной реформы в 2017 году — когда упала роль страхового стажа в размере пенсии и люди, имеющие 40−50 лет стажа, стали получать минимальные пенсии.

Уже весной 2019-го была предпринята первая попытка спасти ситуацию. В марте и апреле люди с полным страховым стажем получили доплату к пенсии — в качестве аванса. И вот теперь для них был установлен отдельный размер «минимальной выплаты» — 2000 гривен.

То есть с июля все пенсионеры, у которых есть полный страховой стаж (35 и 30 лет), будут получать доплату к пенсии с тем, чтобы она составляла не менее 2000 гривен.

Следует учитывать, что все надбавки, доплаты, повышения поглотятся при установлении этой доплаты. Поскольку в постановлении четко указано: «если месячный размер пенсионных выплат и учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной)… не достигает 2000 гривен, таким лицам предоставляется доплата до пенсии в недостающей сумме».

Так, если у одного мужчины с 45-летним стажем работы была пенсия (1500 гривен), доплата за лишние 10 лет стажа (149 гривен 70 копеек) и доплата за донорство (185 гривен 30 копеек), то с июля он будет получать 2000 гривен.

А вот у второго мужчины, с 35-летним стажем работы, была только минимальная пенсия (1497 гривен), то с 1 июля он будет получать… все те же 2000 гривен.

Второй нюанс этого повышения: а что именно считать полным стажем? Ведь в ходе реформы он увеличился на 10 лет. Для мужчин — с 25 до 35 лет, для женщин — с 20 до 30 лет. Но если женщина ушла на пенсию в 2010 году, когда полный стаж составлял 20 лет?

Получающим спецпенсию повышение не предусмотрено

Как объяснили «ФАКТАМ» в Пенсионном фонде Украины, в данном случае необходимо говорить не просто о полном стаже, а о конкретных его показателях: именно о наличии 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин. Поскольку именно это предусмотрено в постановлении.

Но это еще не все с минимальными пенсиями! Напомним, что для некоторых категорий пенсионеров выплаты установлены повышенных размеров (от 165 до 285 процентов прожиточного минимума). Так вот, постановление правительства значительно увеличило размер минимальный пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью (см. таблицу ниже).

Пересчет выплат произведен автоматически, то есть без обращений людей. В то же время хотим отметить, что некоторым категориям пенсионеров все эти повышения не положены. Например, получающим спецпенсию (госслужащим, народным депутатам, судьям и так далее) — до момента перехода на обычную трудовую пенсию.

Как отметила директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко, в связи с ростом прожиточного минимума пенсии будут пересчитаны почти 7 миллионам человек, а доплату до 2000 гривен получат около 2 миллионов 600 тысяч человек. Также она подчеркнула, что средний размер повышения в связи с введением новых минимальных размеров пенсии составит 257 гривен и деньги на эти нужды предусмотрены в государственном бюджете.

Всего на выполнение этого решения понадобится около 643 миллионов гривен в 2019 году.

Более подробную информацию о том, кому какие доплаты и повышения предусмотрены в июле, можно узнать, обратившись в контакт-центр Пенсионного фонда по телефону 0−800−503−753. Там вы сможете получить разъяснения по любому вопросу. Также много информации можно найти на веб-сайте самого Пенсионного фонда.

В то же время в связи с ростом прожиточного минимума увеличатся другие виды выплат. Например, семьям с детьми. И об этом мы расскажем в ближайшем номере газеты «ФАКТЫ», а также на нашем сайте.

Напомним, в Украине ввели новый пенсионный возраст, уже известно, кто не получит выплаты в 60 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, когда произойдет следующий перерасчет и повышение пенсий.

КАК В ИЮЛЕ ВЫРОСЛИ НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ МИНИМАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ И НАДБАВОК

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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