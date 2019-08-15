Происшествия

Смертельное ДТП на Богатырской в Киеве: первые подробности и фото

В четверг, 15 августа, в Оболонском районе Киева на улице Богатырской, недалеко от Вышгорода, произошло смертельное ДТП. Корреспондент «ФАКТОВ» сообщает с места происшествия предварительные обстоятельства трагедии.

Skoda двигалась в правом ряду на выезд из города. В попутном направлении ехал грузовой Opel.

По не выясненным пока причинам, при хорошей видимости и сухом дорожном покрытии, грузовичок таранил легковушку. По одной из версий, Skoda либо ехала очень медленно, либо приостановилась. От мощного удара она отлетел вперед, ее развернуло.

Правоохранители не комментируют обстоятельства происшедшего. Известно только, что водитель Skoda и один из пассажиров госпитализированы. Женщина-пассажир скончалась на месте происшествия. Водитель хлебовозки не пострадал. Сейчас он дает объяснения полиции.

Начато расследование.

В этот же день в Киеве полицейский автомобиль перевернулся на перекрестке. «ФАКТЫ» опубликовали фото и видео этого происшествия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком ДТП у метро «Осокорки» в Киеве. Два человека попали в больницу с многочисленными травмами после того, как их мотоцикл влетел в стоявший кроссовер.

Кроме того, в Киеве сейчас расследуют обстоятельства смертельного ЧП на реке Днепр. Между мостом Метро и мостом Патона моторная лодка протаранила яхту.

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