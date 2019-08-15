- 19:07 Настя Каменских взбудоражила сеть дерзким образом
- 18:37 В Украине ограничили право досрочного выхода на пенсию: кого затронут новые изменения
- 18:19 Самая богатая семья в мире каждый час становится богаче еще на 4 млн долларов
- 18:03 Полнолуние 15 августа: онлайн-трансляция
- 18:01 Где смотреть онлайн «Заря» — ЦСКА: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 17:58 Смертельное ДТП на Богатырской в Киеве: первые подробности и фото
- 17:17 Коллапса не будет: решение КМУ о цене на газ для Луганской ТЭС предотвратило катастрофу в области
- 16:59 В Подмосковье неизвестный открыл стрельбу в парикмахерской
- 16:52 Не все так идеально: известный журналист рассказал о "договорняках" в новой Раде
- 16:47 Взрыв на военном полигоне в России: повышен ли радиационный фон в Украине
- 16:37 В НАБУ рассказали, за что Гримчак хотел получить взятку
- 16:26 В сети сообщили, что пособника сепаратистов, который корректировал удар "Градов" по Мариуполю, отпустили под залог
Смертельное ДТП на Богатырской в Киеве: первые подробности и фото
В четверг, 15 августа, в Оболонском районе Киева на улице Богатырской, недалеко от Вышгорода, произошло смертельное ДТП. Корреспондент «ФАКТОВ» сообщает с места происшествия предварительные обстоятельства трагедии.
Skoda двигалась в правом ряду на выезд из города. В попутном направлении ехал грузовой Opel.
По не выясненным пока причинам, при хорошей видимости и сухом дорожном покрытии, грузовичок таранил легковушку. По одной из версий, Skoda либо ехала очень медленно, либо приостановилась. От мощного удара она отлетел вперед, ее развернуло.
Правоохранители не комментируют обстоятельства происшедшего. Известно только, что водитель Skoda и один из пассажиров госпитализированы. Женщина-пассажир скончалась на месте происшествия. Водитель хлебовозки не пострадал. Сейчас он дает объяснения полиции.
Начато расследование.
В этот же день в Киеве полицейский автомобиль перевернулся на перекрестке. «ФАКТЫ» опубликовали фото и видео этого происшествия.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком ДТП у метро «Осокорки» в Киеве. Два человека попали в больницу с многочисленными травмами после того, как их мотоцикл влетел в стоявший кроссовер.
Кроме того, в Киеве сейчас расследуют обстоятельства смертельного ЧП на реке Днепр. Между мостом Метро и мостом Патона моторная лодка протаранила яхту.
Фото автора
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.