- 20:33 Экономика Украины растет быстрее, чем у европейских стран: озвучена неожиданная статистика
- 20:27 Где смотреть онлайн «Заря» — ЦСКА: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 20:12 С мешком на голове топили в Сиваше: украинец рассказал о пытках в ФСБ
- 20:12 Кремль выдвинул новые требования Японии по Курилам
- 20:05 Алле Пугачевой грозит арест или принудительные работы
- 19:43 Брэд Питт увлекся актрисой-двойником Анджелины Джоли – СМИ
- 19:32 Электромобили набирают популярность в Украине: рейтинг марок
- 19:11 «Я очень соскучился»: Олег Винник сделал откровенное признание
- 19:07 Настя Каменских взбудоражила сеть дерзким образом
- 18:39 В Украине сократили количество тех, кто может досрочно выйти на пенсию: кому придется работать дольше
- 18:19 Самая богатая семья в мире каждый час становится богаче еще на 4 млн долларов
- 18:03 Полнолуние 15 августа: онлайн-трансляция
Настя Каменских взбудоражила сеть дерзким образом (фото)
Популярная певица Настя Каменских, засыпавшая социальные сети своими фото в купальниках во время отдыха, взбудоражила новыми откровенными кадрами. 32-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram фото в сексуальном кружевном черном белье. Довольно дерзкий образ дополнила насыщенным макияжем.
В подписи Каменских поблагодарила дизайнера этого комплекта и написала, что чувствует себя в нем очень сексуальной.
«Я сексуальна, и я знаю это», — написала под фото NK.
Подписчики Насти живо отреагировали на фото, оставляя комментарии. Одни — восхищаются фигурой красотки и ее формами. Другие — критикуют за чрезмерную откровенность и советуют для разнообразия одеться.
Похоже, выпады хейтеров Каменских не особо волнуют. Она тут же выложила новое фото в купальнике у бассейна и поразмышляла в посте об уходящем лете и том, что еще можно успеть сделать.
«Мой август расписан буквально по минутам, но для меня это настоящий кайф! Впереди множество концертов, съемок, проектов и работа над новым материалом! Несмотря на такой плотный график, я нахожу время чтобы заниматься спортом, йогой, читать книги и идти к целям, которые я поставила себе в рамках челленджа #обіцяюзаліто. Когда вычеркиваешь один из пунктов этого списка со словами „Ура, я это сделала!“ испытываешь невероятное чувство гордости», — поделилась Настя.
Напомним, Настя Каменских с мужем Потапом провели отпуск, путешествуя на яхте у берегов Италии и Франции. Пара радовала поклонников яркими фото с отдыха.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...