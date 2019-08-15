Настя Каменских взбудоражила сеть дерзким образом (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица Настя Каменских, засыпавшая социальные сети своими фото в купальниках во время отдыха, взбудоражила новыми откровенными кадрами. 32-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram фото в сексуальном кружевном черном белье. Довольно дерзкий образ дополнила насыщенным макияжем.

В подписи Каменских поблагодарила дизайнера этого комплекта и написала, что чувствует себя в нем очень сексуальной.

«Я сексуальна, и я знаю это», — написала под фото NK.

Подписчики Насти живо отреагировали на фото, оставляя комментарии. Одни — восхищаются фигурой красотки и ее формами. Другие — критикуют за чрезмерную откровенность и советуют для разнообразия одеться.

Похоже, выпады хейтеров Каменских не особо волнуют. Она тут же выложила новое фото в купальнике у бассейна и поразмышляла в посте об уходящем лете и том, что еще можно успеть сделать.

«Мой август расписан буквально по минутам, но для меня это настоящий кайф! Впереди множество концертов, съемок, проектов и работа над новым материалом! Несмотря на такой плотный график, я нахожу время чтобы заниматься спортом, йогой, читать книги и идти к целям, которые я поставила себе в рамках челленджа #обіцяюзаліто. Когда вычеркиваешь один из пунктов этого списка со словами „Ура, я это сделала!“ испытываешь невероятное чувство гордости», — поделилась Настя.

Напомним, Настя Каменских с мужем Потапом провели отпуск, путешествуя на яхте у берегов Италии и Франции. Пара радовала поклонников яркими фото с отдыха.

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