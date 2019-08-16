Украина

У кого пенсия больше: стало известно, какие выплаты получают пенсионеры в Украине (инфографика)

В Украине общая численность пенсионеров составляет 11,3 млн, а средняя пенсия в июле достигла уровня 3006 гривен. Такие данные приводит на своей странице в Facebook Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Читайте_Пенсия в Украине: стало известно, кому увеличат выплаты в 2020 году

Из приведенной инфографики видно, что 76% выплат составляют пенсии по старости, средняя величина этого вида пенсии — 3009 грн.

Еще 12% приходится на пенсии по инвалидности, их средний размер составляет 2547 грн.

6% - это пенсии, назначенные в случае потери кормильца, в среднем — 2853 грн.

Читайте также_Пенсия в Украине: что входит в пенсионный стаж и какие документы его подтверждают

5% в структуре всех назначенных пенсий занимает сегмент пенсий по выслуге лет, их средний размер равен 4124.

Социальные пенсии составляют 1% от всех назначенных пенсий в июле со средней величиной 1571 грн.

Напомним, что для того, чтобы начать получать пенсию, украинцам в обязательном порядке требуется трудовая книжка (а на основании ее записей и других документов — справки предприятий, учреждений и организаций), а также сведения из государственных архивов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабмин сократил список профессий, которые дают право на выход на пенсию в 50 лет при наличии 20 (для женщин) и 25 лет (для мужчин) стажа. Теперь части украинцев придется выходить на пенсию позже. В частности, из списка «вредных» специальностей исключили: верховых доменных печей; машинистов тельферов, занятых на горячих участках работ; укладчиков проката, занятых на горячих участках работ. Раньше работники указанных профессий имели право на пенсию в 50 лет. По новым правилам, им придется работать дольше.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter