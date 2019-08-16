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Украина

Офис президента украсили необычными картинами (фото)

9:30 16 августа 2019 653
Картины в Офисе президента
Инф. «ФАКТОВ»

В Офисе президента Украины будут «создавать атмосферу и поднимать настроение» работы молодых художников из коллекции Музея истории Киева, которые выбирал лично Владимир Зеленский. В том числе и картину с шаурмой, запах которой делает для него «Киев Киевом».

Фотографии из ОП в сети опубликовала замдиректора музея Татьяна Костенко. По ее словам, были выбраны работы авторства Елены Придуваловой, Юлии Поляковой, Ольги Адам, Юрия Шаповала, Романа Минина, Алексей Аполлонова, Анастасии Крайневойа и Алексея Кондакова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывшие коллеги Зеленского по «Кварталу» на концерте в Одессе подшутили над президентом и главой его офиса Андреем Богданом, которые слишком уж часто появляются на публики вместе.

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