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Гороскоп здоровья: в понедельник сходите в сауну, а во вторник укрепляйте нервы
Прогноз самочувствия на 16—21 августа
ПЯТНИЦА. Возможны ухудшения у людей, страдающих аллергией, астмой, заболеваниями легких. С осторожностью принимайте лекарства. Следует отказаться от жирной и жареной пищи, а также алкоголя, так как уязвима печень. Рекомендуются процедуры, способствующие очищению кишечника. Это следует взять на заметку представителям Девы и Рыб. Лучше не удалять мозоли и бородавки. Откажитесь от непривычной пищи.
СУББОТА. Надо беречься аллергикам и астматикам. Повышается вероятность заражения простудными заболеваниями, особенно уязвимы представители Скорпиона, Водолея и Рыб. Старайтесь избегать сквозняков, не гулять в торговых центрах.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ. Могут беспокоить головные боли, бессонница. Старайтесь не переутомляться. Полезен дневной сон. Представителям Овна и Водолея рекомендуется беречь зрение. Не стоит засиживаться у телевизора или компьютера. Хорошее время для лечения заболеваний почек, что следует взять на заметку тем, кто родился под знаком Весов. Ограничивайте употребление жирной и соленой пищи.
ПОНЕДЕЛЬНИК. Стоит сходить в сауну. Уязвимы люди, страдающие мигренью и бессонницей. Особенно следует беречься представителям Овна. Полезны упражнения для глаз, что стоит взять на заметку Водолеям. Включайте в рацион кисломолочные продукты, свежие овощи и фрукты.
ВТОРНИК. Рекомендуется укреплять нервную систему, что надо взять на заметку представителям Овна и Стрельца. Могут обостряться заболевания горла: фарингит, тонзиллит. Показаны ингаляции, полоскания. Рекомендуется лечить заболевания желудочно-кишечного тракта представителям Тельца и Рака. Полезны каши, овощи — лучше тушеные и приготовленные на пару.
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СРЕДА. Берегите горло и голосовые связки. В первую очередь это касается тех, кто родился под знаками Тельца и Рака. Лучше не употреблять холодные продукты и напитки. Можно лечить гастрит, что следует взять на заметку представителям Льва и Девы. Рекомендуется записаться на прием к урологу, гинекологу. Отдавайте предпочтение диетической пище.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..