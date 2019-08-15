Мир

Меган Маркл позировала с журналом, на обложке которого была Кейт Миддлтон, задолго до встречи с принцем Гарри (фото)

Как оказалось, за два года до встречи с принцем Гарри американская актриса Меган Маркл позировала, держа в руках журнал, на обложке которого была фотография ее будущей родственницы — Кейт Миддлтон.

Как пишет издание Daily Mail, снимком, который был сделан в 2014 году, поделилась заместитель главного редактора ирландского журнала U Дениз Кэш. На нем Дениз и Меган запечатлены вместе. Заголовок рядом с изображением Кейт утверждает, что они с принцем Уильямом «ждут близнецов» (впоследствии выяснилось, что это неправда: у герцога и герцогини Кембриджских родилась девочка — принцесса Шарлотта).

Меган, которая в то время снималась в телесериале «Форс-мажоры», написала для журнала U статью о солнцезащитных очках.

Фанаты Меган были потрясены этой фотографией. «Мир все же тесен!», «Удивительно, как может повернуться жизнь», «Это сумасшествие! Держу пари, она никогда не думала, что будет частью этой семьи. Жизнь может быть непредсказуемой», — писали они.

Меган и Гарри познакомились летом 2016 года на свидании, которое организовала для них общая знакомая. О своих отношениях с Меган Принц Гарри официально объявил в ноябре 2016 года. А о помолвке — год спустя. Свадьбу пара сыграла 19 мая 2018 года.

К слову, примерно в то же время, когда было сделано это фото, за два года до знакомства с Гарри, Маркл писала в своем интернет-блоге The Tig (который закрыла вскоре после того, как начался ее роман с принцем), что с детства мечтала быть принцессой. А также высказывалась о шумихе, поднятой вокруг свадьбы Уильяма и Миддлтон. «Только посмотрите на помпезность и церемонии, который окружают королевскую свадьбу, и эти бесконечные разговоры о принцессе Кейт», — писала она.

Отношения Кейт и Меган, по сообщениям СМИ, вовсе не столь уж безоблачны. Так, ранее «ФАКТЫ» писали о том, как началась ссора принца Гарри и Меган Маркл с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.

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