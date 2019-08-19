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Все серьезно: певица Майли Сайрус познакомила маму со своей новой девушкой (фото)
26-летняя американская певица Майли Сайрус, которая объявила о разрыве со своим мужем Лиамом Хемсвортом и засветилась целующейся на итальянском пляже с 30-летней Кэйтлин Картер, представила новую пассию своей матери Тиш Сайрус. Как сообщает издание Radar Online, 52-летняя Тиш, Майли и Кэйтлин вместе пообедали в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Мать певицы не была в восторге от того, что та рассталась с Хемсвортом, так как надеялась на появление внуков. Однако Майли сумела убедить маму, что ее разрыв с мужем окончательный, и что Кэйтлин сейчас занимает важное место в ее жизни.
Из этого западные СМИ делают вывод, что между женщинами все серьезно, хотя ранее поступали сообщения, что они просто «весело проводят время», поскольку обе недавно разорвали отношения со своими мужчинами. Кэйтлин была замужем за Броди Дженнером — старшим единокровным братом супермоделей Кендалл и Кайли Дженнер. Они сыграли свадьбу в Индонезии в прошлом году, хотя легальной силы, как сообщают некоторые источники, церемония не имела. Несколько недель назад пара объявила о том, что расстается.
Дженнер уже закрутил роман с 22-летней моделью Джози Кансеко и не слишком переживает из-за расставания с женой. Он в шутку пообещал в соцсетях, что следующей сенсационной новостью станут фотографии, на которых они с Лиамом Хемсвортом держатся за руки на пляже.
В одном из недавних интервью Майли говорила, что она состоит в гетеросексуальных отношениях, но ее все еще очень привлекают женщины. Ранее источники в окружении Лиама утверждали, что роман Сайрус с Картер начался еще до того, как певица рассталась с актером. И что именно в ее измене кроется истинная причина развода.
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