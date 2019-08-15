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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт обвинили друг друга в неверности и алкоголизме (фото)
Певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт, которые на днях объявили о разводе и заявили о том, что намерены расстаться мирно, похоже все же не смогут избежать скандала. Сначала сообщалось, что супруги не могут поделить своих домашних животных. В своем официальном заявлении они утверждали, что останутся «любящими родителями» для всех своих питомцев. У пары имеется девять собак, четыре кота, свинья, четыре лошади. Однако, как пишет издание Radar Online, они не могут решить, у кого будут жить их любимцы. «Майли считает, что все животные — ее. Однако Лиам взял в дом двух собак, Тани и Дору, по своей собственной инициативе», — утверждает источник. При этом певица считает, что псов нельзя разлучать и они должны продолжать жить все вместе, одной стаей.
Кроме того, уже почти бывшие супруги обменялись взаимными обвинениями — в неверности и алкоголизме. Как пишет издание TMZ, представители Сайрус заявили, что она не могла принять то, что Лиам слишком много пьет, а также употребляет «определенные наркотики». Певица сама ранее пережила наркозависимость, поэтому для нее вредные привычки мужа имеют особое значение. Именно поэтому, как говорит источник со стороны Майли, брак в конце концов распался.
Представители актера называют это чепухой и настаивают на том, что крах семейной жизни повлекла за собой супружеская неверность Сайрус. И что поп-звезда специально выдумывает несуществующие проблемы со спиртным и наркотиками, чтобы отвлечь внимание от истинной причины разрыва. Представители звезды фильма «Голодные игры» не уточнили при этом, с кем именно изменяла супругу певица. Но опровергли сообщения о том, что пара рассталась задолго до того, как Майли засняли целующейся с Кэйтлин Картер — бывшей невесткой Кайли и Кендалл Дженнер.
Публично, впрочем, Хемсворт пожелал Майли счастья и здоровья. А Сайрус и Картер между тем вернулись в Лос-Анджелес после совместных каникул в Италии. И они по-прежнему все так же неразлучны.
Впрочем, сообщается, что Майли и Лиам не спешат официально подавать документы на развод. Их фанаты надеются, что есть шанс на примирение пары.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, какие другие версии расставания Майли Сайрус и Лиама Хемсворта называли западные СМИ.
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