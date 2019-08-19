Общество и люди

Что нельзя делать на Яблочный Спас: работать и напиваться

Через пять дней после первого Спаса — Медового или Маковея — 19 августа христиане восточного обряда отмечают второй — Яблочный или Великий.

Второй Спас — Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа — один из 12 самых больших церковных праздников в году. В этот день, в частности, нельзя есть мясные и молочные блюда, напиваться допьяна, а также сквернословить и ругаться за столом. Также на Преображение крайне нежелательно работать. Большим грехом считался пропуск службы в церкви — ее посещали семьями, оставляя дома лишь немощных стариков.

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Есть в украинской традиции еще один запрет — есть до Спаса яблоки считалось грехом. Особенно это касалось женщин, у которых умерли маленькие дети. Согласно поверью, если мать нарушит запрет, то ее малышам на том свете не дадут золотых яблочек.

Полный текст эксклюзивного материала о традициях празднования второго Спаса читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Яблочный Спас 2019: что можно освящать в церкви и как отметить праздник».



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