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Здоровье и медицина

Какие продукты полезны для мужчин, а от чего нужно отказаться

7:32 12 августа 2019 643
фрукты и орехи
Мария ЗАВАДА, «ФАКТЫ»

Мужское здоровье может пострадать от стрессов, недосыпания и вредной еды. Испанские и американские исследователи назвали полезные для мужчин продукты, а также те, которые лучше ограничить или исключить. Специалисты советуют ежедневно съедать 60 граммов орехов — грецких, фундука, миндаля, кешью, — так как они усиливают сексуальное желание у мужчин. В этих орехах много витаминов и антиоксидантов, полезных для сердечно-сосудистой системы.

Кстати, для мужчин важен витамин D. Если его недостаточно, уменьшается выработка важного гормона тестостерона. «Солнечный» витамин можно получить, загорая на пляже (безопасное время — до 11:00 и после 16:00), а также употребляя желтки куриных яиц, печень трески и жирную рыбу. В куриных яйцах, кстати, есть также витамины В5 и В6, которые способствуют выработке мужских гормонов.

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В бананах содержится фермент бромелин, который повышает либидо, а также калий, дающий мужчине энергию. В кураге и запеченном картофеле тоже есть калий.

В авокадо много фолиевой кислоты. Она расщепляет белки и обеспечивает организм энергией.

Репчатый лук нормализует уровень гормонов в организме мужчины. севые бобы содержат изофлавоноиды, которые снижают риск рака простаты.
Устрицы, как известно, повышают потенцию.

Шпинат и натуральные специи улучшают кровоток в организме и усиливают возбуждение. Гранатовый сок содержит антиоксиданты, которые необходимы при эректильной дисфункции.

Что может навредить

Практически нет мужчин, которые не любят пиво. Но, по мнению специалистов, это женский напиток. В нем содержатся фитоэстрогены, которые мужчинам ни к чему, так как могут влиять на репродуктивную функцию. Из-за этих гормонов растет грудь и увеличивается живот.

По мнению ученых из Кембриджского университета, фитоэстрогены есть в темном пиве, красном вине, бразильских орехах, кунжуте, семени льна, фасоли и растворимом кофе.

А вот натуральный молотый кофе пить полезно, так как он улучшает кровоток в организме и повышает потенцию.

В молоке, особенно парном, содержится большое количество женских гормонов — эстрогена и прогестерона, поэтому с ним надо быть осторожнее.

Жареные мясные продукты, колбасные изделия и сладости промышленного производства. В этих продуктах есть трансжиры, которые грозят накоплением лишнего веса и снижением уровня тестостерона.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что, по мнению врачей, мужчинам следует отказаться от кофе с сахаром ради потенции.

Также доктора назвали неожиданный продукт для повышения потенции.

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