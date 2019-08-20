Суд в Киеве заочно арестовал беглого экс-министра Клименко

Украина

После того, как Перчерский райсуд Киева заочно арестовал экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, аналогичная мера пресечения была утверждена и для еще одного высокопоставленного чиновника времен президентства Виктора Януковича — бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Как сообщают в Гепрокуратуре Украины, специальное досудебное (заочное) расследование уголовного производства в отношении экс-налоговика завершено. Александр Клименко подозревается в участии в преступной схеме по завладению 3,1 миллиарда гривен бюджетных средств. Эти деньги — незаконно возмещенный трем фиктивным фирмам налог на добавленную стоимость.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в суд было передано дело «налоговиков Клименко». Бывших топ-чиновников уже не существующего Министерства доходов и сборов обвиняют в хищении 100 миллиардов гривен.

Также сообщалось, что Окружной административный суд Киева отменил решение Национального банка о ликвидации банка «Юнисон», который связывают с Александром Клименко.

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