25.05 / 25.31 27.71 / 28.14
Киев: +28
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Суд в Киеве заочно арестовал беглого экс-министра Клименко

11:54 20 августа 2019 34
Александр Клименко
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как Перчерский райсуд Киева заочно арестовал экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, аналогичная мера пресечения была утверждена и для еще одного высокопоставленного чиновника времен президентства Виктора Януковича — бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Как сообщают в Гепрокуратуре Украины, специальное досудебное (заочное) расследование уголовного производства в отношении экс-налоговика завершено. Александр Клименко подозревается в участии в преступной схеме по завладению 3,1 миллиарда гривен бюджетных средств. Эти деньги — незаконно возмещенный трем фиктивным фирмам налог на добавленную стоимость.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в суд было передано дело «налоговиков Клименко». Бывших топ-чиновников уже не существующего Министерства доходов и сборов обвиняют в хищении 100 миллиардов гривен.

Также сообщалось, что Окружной административный суд Киева отменил решение Национального банка о ликвидации банка «Юнисон», который связывают с Александром Клименко.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер