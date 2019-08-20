Блюдо для бедных: Олег Винник неприятно удивил поклонников (фото)

Шоу-бизнес

Украинский певец Олег Винник, который ранее рассказал о своем новом бизнесе, неприятно удивил поклонников фото в соцсетях.

Кумир украинских женщин показал, что он ест во время отпуска в Австрии.

«Кайзершмаррн (Keiserschmarrn) - блюдо для бедных. А ещё любимое блюдо Франца Иосифа», - подписал артист фото, на котором с грустью смотрит на тарелку.

Его поклонники решили, что Виннику не нравится блюдо. Некоторые пользователи сети даже обвинили певца в высокомерии и в том, что он «играет в бедность».

Отметим, что кайзершмаррн – популярный в Австрии десерт, который переводится как «императорский омлет». Состоит из «рваных» блинов, сахарной пудры, изюма, джема и соуса.

Кстати, ранее Винник показывал другое блюдо – венский шницель. Оно понравилось певцу больше, чем кайзершмаррн.

Напомним, что не так давно Винник рассказал, какие женщины ему нравятся.



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