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Шоу-бизнес

Блюдо для бедных: Олег Винник неприятно удивил поклонников (фото)

19:51 20 августа 2019 1164
Винник
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский певец Олег Винник, который ранее рассказал о своем новом бизнесе, неприятно удивил поклонников фото в соцсетях.

Кумир украинских женщин показал, что он ест во время отпуска в Австрии.

«Кайзершмаррн (Keiserschmarrn) - блюдо для бедных. А ещё любимое блюдо Франца Иосифа», - подписал артист фото, на котором с грустью смотрит на тарелку.

Его поклонники решили, что Виннику не нравится блюдо. Некоторые пользователи сети даже обвинили певца в высокомерии и в том, что он «играет в бедность».

Отметим, что кайзершмаррн – популярный в Австрии десерт, который переводится как «императорский омлет». Состоит из «рваных» блинов, сахарной пудры, изюма, джема и соуса.

Кстати, ранее Винник показывал другое блюдо – венский шницель. Оно понравилось певцу больше, чем кайзершмаррн.

Напомним, что не так давно Винник рассказал, какие женщины ему нравятся.

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