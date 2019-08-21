Умирала тяжело: близкие рассказали о последних днях актрисы Назаровой

Культура и искусство

Звезда сериалов «Моя прекрасная няня» и «Бригада» Александра Назарова, о смерти которой сообщалось ранее, долгие недели боролась за свою жизнь.

Как сообщили коллега умершей каналу RenTV, актриса находилась в больнице с июня.

«Она давно в больнице лежала, с июля. У нее с легкими были проблемы. Она и на трубках лежала, и в кому впадала», — цитирует канал заместителя художественного руководителя театра, в котором работала Назарова, Галину Боголюбову.

По информации ФАН, в одной из московских больниц Назаровой была сделана трахеостомия, но после операции у актрисы стали отказывать другие органы.

Назарова умерла во вторник, 20 августа, вечером. Официальная причина смерти — полиорганная недостаточность.

Отмечается, что все наследство Назарова оставила внучке Александре, которая жила под ее опекой после смерти отца — единственного сына актрисы.

Напомним, что в июле умерла российская актриса Ольга Вяликова.



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