Украина

В МВД выступили против моратория на штрафы для "евробляхеров"

После заявления о том, что введение высоких штрафов за несвоевременную растаможку автомобилей на иностранной регистрации могут перенести до конца 2019 года, будущий народный депутат Владислав Криклий, который может стать главой транспортного комитета в Раде, заявил, что продление моратория нецелесообразно.

Об этом нынешний руководитель главного сервис-центра Министерства внутренних дел заявил в комментарии «Сегодня». «Все, кто планировал перерегистрировать свой транспорт, уже это сделали. Я так понимаю, остались незарегистрированными только те, кто не хочет, не может или не имеет документов», — добавил Владислав Криклий.

Эксклюзивный материал о том, какие штрафы планируются для нарушителей правил ввоза в страну автомобилей на иностранной регистрации, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Водителям „евроблях“ с 24 августа грозят драконовские штрафы: что происходит».



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