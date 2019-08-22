- 01:29 «Воры в законе» помогли России оккупировать Крым, — Аброськин
- 00:48 Посылки в огне: в Полтаве горит склад «Новой почты»
- 00:20 Познакомил с сыном и сводил в ресторан: Сергея Лазарева заподозрили в романе с Катей Варнавой
- 00:07 Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака
- 21.08 23:53 Греки разгромили «Краснодар» и сломали нос российскому продюсеру: видеообзоры матчей Лиги чемпионов
- 21.08 23:48 В Кирилловке неизвестные захватили часть территории базы отдыха
- 21.08 23:29 В МИД назвали дату возможной встречи Зеленского и Трампа в Варшаве
- 21.08 23:15 Лолита Милявская поразила танцами в трусах на концерте в Казахстане
- 21.08 22:54 Ресторан в Польше попал в скандал из-за отношения к украинцам
- 21.08 22:20 Виновницу резонансного ДТП, в котором погибли полицейский и его 7-летняя дочь, арестовали без права залога
- 21.08 21:41 Великобритания вслед за Германией выступила против возвращения к формату G8
- 21.08 21:22 Эхо скандала: на Южно-Украинской АЭС отрицают использование их оборудования для добычи криптовалюты
Посылки в огне: в Полтаве горит склад «Новой почты» (видео)
Вечером в среду, 21 августа, в Полтаве загорелось одноэтажное складское помещение компании «Новая почта». Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).
«21 августа в 19:50 в г. Полтава по ул. Ветеринарная, 22 в одноэтажном складском здании „Новая Почта“ возник пожар… По состоянию на 21:30 площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м», — сказано в информации спасателей.
Отмечается, что предварительно жертв и пострадавших нет.
К тушению пожара привлечены 45 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС.
В свою очередь в пресс-службе «Новой почты» отметили, что загоревшееся помещение используется для нужд компании.
«В помещении, которое используется для нужд компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные. Никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе «Новой Почты»,
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 17 августа в одесском отеле «Токио Стар» произошел пожар: 9 человек погибли, 9 — госпитализированы. В воскресенье была выписана из больницы одна из пострадавших — жительница Херсонской области. Согласно результатам судебно-медицинского обследования, причина смерти всех погибших — отравление продуктами горения.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!