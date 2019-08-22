Происшествия

Посылки в огне: в Полтаве горит склад «Новой почты» (видео)

Вечером в среду, 21 августа, в Полтаве загорелось одноэтажное складское помещение компании «Новая почта». Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

«21 августа в 19:50 в г. Полтава по ул. Ветеринарная, 22 в одноэтажном складском здании „Новая Почта“ возник пожар… По состоянию на 21:30 площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м», — сказано в информации спасателей.

Отмечается, что предварительно жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара привлечены 45 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС.

В свою очередь в пресс-службе «Новой почты» отметили, что загоревшееся помещение используется для нужд компании.

«В помещении, которое используется для нужд компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные. Никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе «Новой Почты»,

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 17 августа в одесском отеле «Токио Стар» произошел пожар: 9 человек погибли, 9 — госпитализированы. В воскресенье была выписана из больницы одна из пострадавших — жительница Херсонской области. Согласно результатам судебно-медицинского обследования, причина смерти всех погибших — отравление продуктами горения.

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