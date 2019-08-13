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Скандал на «Мисс Украина»: участницу заподозрили в увеличении груди (фото, видео)
Вокруг одной из участниц конкурса красоты «Мисс Украина», победительницу которого назовут 12 сентября, разгорелся нешуточный скандал. Сначала Марине Киосе из Одессы досталось за то, что она является родной сестрой директора конкурса Виктории Киосе. В Сети обсуждали, что родственные связи явно помогут занять высокое место в финале. Марина оправдывалась, что проходила все кастинги на общих основаниях.
Теперь девушку с пышными формами обвиняют в том, что она увеличила грудь. Мол, ее бюст не натуральный — не может у худенькой девушки быть такой размер. «Зачем вы врете, что у вас свои грудь? Видно, что силикон», «Грудь такого размера натуральная такая не будет», — пишут в Сети.
23-летняя Марина решила радикально опровергнуть все слухи и домыслы — она отправилась на прием к пластическому хирургу. Врач осмотрел девушку и вынес вердикт — грудь натуральная, Марине действительно повезло.
И девушка не упускает возможности похвастаться своими формами, публикуя фото в купальнике.
Напомним, финал шоу «Мисс Украина» состоится 12 сентября во дворце «Украина». Его гостьей, возможно, станет Мелания Трамп, которой национальный комитет отправил официальное приглашение. Также ожидаются мировые знаменитости, имена которых держат в секрете.
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