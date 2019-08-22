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Известный диетолог рассказала, почему фрукты на ночь — зло
Есть фрукты на ночь и вечером вместо ужина не рекомендуется. Такое мнение высказала в интервью «ФАКТАМ» украинский диетолог Светлана Фус.
«Не нужно есть перед сном фрукты в большом количестве. И точно не заменяйте ими ужин: есть захочется все равно и тогда этот прием пищи будет еще позже», — заявила она.
По словам диетолога, фрукты вообще нежелательно употреблять в пищу перед сном.
«Нежелательно вообще есть фрукты (на ночь. — Авт.). Можно, конечно, взять несладкие, которые не содержат много глюкозы: яблоко, киви или грейпфрут. Но кислоты, которые содержаться в этих фруктах, могут вызвать не только чувство голода, но и подсасывающие боли. И тогда придется что-то предпринять, то есть идти к холодильнику», — заявила она.
Также Фус не рекомендует людям, у которых есть склонность к избыточному весу, употреблять сладкие овощи на ночь — например, салатик из свеклы.
«В этом случае можно вот что посоветовать. Ужин, например, овощи с рыбой и цельнозерновым хлебом, можно закусить небольшим фруктом — абрикосом, сливой или несколькими дольками грейпфрута либо памелы. Это должна быть маленькая порция, которая в общем объеме ужина может бесследно „пропасть“. Она не даст много сладости, но даст чувство законченности еды», — говорит она.
Также диетолог не рекомендует есть много пищи за один раз.
«Еда должна быть плотная, но по объему не должна выходить за пределы объема желудка. Если в среднем нормальный объем — полкилограмма, то больше 500 граммов часто есть не рекомендуется», — говорит она.
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