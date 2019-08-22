Бури и снегопады: ясновидящая предсказала аномальную погоду во второй половине 2019 года

Стиль жизни

На канале СТБ стартуют премьерные выпуски мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы». Первый эфир состоится уже 28 августа. Продюсеры обещают много откровенных и трогательных историй о любви, громкие расследования ясновидящих и личные признания экстрасенсов. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» постоянный эксперт проекта, ясновидящая Алена Курилова, рассказала, чего ждать от нового сезона, поделилась своей историей любви и сделала прогноз на вторую половину 2019 года.

— Алена, чего зрителям ждать от нового сезона «Следствия»?

— Я сама с нетерпением жду премьеру. Во время расследований открылось много невероятных историй не только о людях, которым мы с коллегами помогали, но и о нас самих. Ни я, ни другие ясновидящие никогда так открыто не рассказывали о своей жизни. О любимых, которых мы навсегда потеряли, о родных, которые ради нас жертвовали жизнью, и даже о реинкарнации. Вы только подумайте, я почти 10 лет плечом к плечу работаю с Хаялом Алекперовым и не знала о его умершей любимой!

Алена Курилова с Хаялом Алекперовым

— Известно, что новый сезон посвящен любви. Какая из историй «зацепила» вас больше всего?

— Загадочное убийство киевской стюардессы. Убийца избил ее до смерти, положил в постель и аккуратно закутал одеялом. Муж женщины говорит правоохранителям, что даже не понял, что любимая мертва, когда ночью ложился спать. Провести всю ночь в постели с умершей возлюбленной — уму непостижимо!

Ну и, наверное, история украинки Яны, которую в Голливуде жестоко убил ее муж — известный американский сценарист, автор комиксов и близкий друг Леонардо Ди Каприо. Супруг Яны просто обожал ее, она родила ему дочь, а через три недели после этого он замучил свою любимую в их доме. Об этом много писали.

— С какой историей было сложнее всего работать?

— Девушки Тани, которая умерла перед своей свадьбой. Представьте, ее возлюбленный делает ей предложение, дарит кольцо, огромный букет роз, Таня соглашается стать его женой и через несколько дней умирает. Но самое загадочное, что это уже не первая смерть в семье, связанная со свадьбой. До сих пор с шоком вспоминаю это расследование.

— Часто к вам обращаются за помощью именно с любовными вопросами?

— Да, часто люди не могут найти выход и самостоятельно решить любовные проблемы. Чаще всего это проблемы разбитых сердец, любовные треугольники, предательства и измены. Очень часто любимый человек сам не знает, что творит. Его действиями и поступками руководит любовная магия. Часто она применяется, чтобы разбить семью и увести успешного и богатого человека, мужчину. Желание добраться до денежного мешка прикрывают маской любви. Я помогаю людям обрести себя, снимаю привороты. Знаете, каждый случай индивидуален.

Часто незамужние девушки обращаются с вопросом о снятии «венца безбрачия». Ведь на самом деле причин одиночества очень много. Среди магических причин есть украденные судьбы, перенос вдовства, порча, развенчание и многое другое.

— В вашей личной жизни присутствует мистика?

— В этом смысле у меня полная стабильность и никакой мистики. Ее я исключила полностью. Если Бог дал любовь и человеческое счастье, то нечего улучшать ситуацию и лезть в нее с помощью магии.

Мы с мужем расписывались и венчались в один день. Я верю в то, что обряд венчания бережет нашу семью и любовь. Единственное мистическое проявление — это мое ясновидение. Я могу позвонить и сказать мужу: «Вижу, ты сейчас в магазине, купи еще для меня творог». Муж очень гордится тем, что я всегда рядом, хотя некоторые у него спрашивают: «Как ты с ней живешь?»

— Как вы познакомились с супругом?

— Это случилось на веселой свадьбе у наших общих друзей. Он был дружком, а я прекрасной гостьей. Я первый раз была в Харькове. Мы много гуляли, и он с удовольствием показывал город. Казалось, что мы знали друг друга вечно. Решение быть вместе было принято легко и быстро. Хочу вам признаться, что до сих пор на 100% уверена, что если это твой человек, то это чувствуется сразу! А если годами «клеить» ситуацию, штопать и латать, то, как правило, на такой лодке любви далеко не уплывешь.

— Значит, вы никогда не обращались к магии, чтобы уладить свои проблемы?

— В том, что касается личной жизни, — нет. На самом деле, я всегда знала, когда появится мой суженый и каким он будет. Это знала даже моя бабушка! Помню, на венчании она подошла к Сергею посмотрела в глаза, а потом мне тихонько на ухо и сказала: «Слава Богу, это он! Вы встретились. Я таким его и видела».

- Вы делали для «ФАКТОВ» прогноз на весну — лето 2019-го. Какой будет вторая половина года?

— Осень будет хмурая, ветреная, дождливая, с бурями. В декабре — сыро и слякотно. Для людей вторая половина года — это время тревог и надежд. Надо быть в тонусе и встречать перемены. В законодательстве, политике и бизнесе ждите перемен.

— Ждать ли нам природных катаклизмов?

— Глобальных природных катаклизмов на ближайшие полгода я не ощущаю. Разве что во многих областях Украины будет большое количество осадков, возможны обильные снегопады. Так что надо запастись энергией, чтобы пережить холода.

— Как уберечь себя от постоянных стрессов?

— Ну, естественно, покоя в этом мире не будет никогда. Но человек должен иметь энергетическую защиту, быть крепким и устойчивым к жизненным испытаниям.

Я рекомендую посещать места силы. Для меня — это христианские монастыри. Надо не забывать о природных местах силы. Ищите близкую для вас стихию: море, лес, огонь. При чем в разные периоды жизни это могут быть разные стихии. Используйте медитативные техники и формулу «я плюс природа равно сила».

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТА» дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ Хаял Алекперов составил на август-2019 любовный гороскоп и рассказал, к чему могут привести новые знакомства. Также Хаял поделился с «ФАКТАМИ» гороскопом здоровья для всех знаков зодиака.

Больше гороскопов читайте здесь.

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