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"Слуга народа" предложила партии Медведчука место вице-спикера в новой Раде
Партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая получила второе место на парламентских выборах, предложили место вице-спикера в новой Верховной Раде. Об этом 22 августа во время брифинга сообщил нардеп Нестор Шуфрич.
По его словам, инициатива исходила от президентской политсилы «Слуга народа».
«Мы на нее ответили и подтвердили, что готовы предоставить кандидатуру на должность вице-спикера. Если будет предложение озвучено нашей политической силе, то мы безусловно определимся с кандидатурой. Сегодня претендуют на эту должность представители «Оппозиционной платформыа — За жизнь и представители «Европейской Солидарности», — сказал он.
Нардеп добавил, что партия пока свои кандидатуры еще никуда не подавала. Неизвестны и конкретные фамилии, претендующих на должность.
В свою очередь представитель «ЕС» Ирина Геращенко подтвердила в Facebook, что оппозиция будет претендовать на должность вице-спикера и на должности глав комитетов, которые традиционно возглавляет оппозиция.
По словам представителя «ЕС» Иванны Климпуш-Цинцадзе, политсила хотела бы возглавить различные комитеты.
«Мы считаем, что как минимум 11 человек из „ЕС“ могут занимать по пропорциональному распределению должности или глав, или первых заместителей, или секретарей комитетов», — сказала она.
Напомним, партия «Голос» отказалась выдвигать своего кандидата на должность вице-спикера Верховной Рады. В должности председателя и первого заместителя председателя ВР партия «Слуга народа» делегирует Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанчука.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у Зеленского предложили оппозиции три должности — руководство комиссии по приватизации и новый комитет по правам человека и реинтеграции, в который «Слуга народа» предлагает трансформировать комитет по правам человека.
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