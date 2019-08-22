«Посадить меня хотела? Теперь плати»: рецидивист полгода терроризировал девушку-следователя

Происшествия

События в этой истории развивались, как в каком-нибудь триллере. 23-летний уголовник, успевший, несмотря на свой молодой возраст, получить несколько судимостей за кражи и разбой, решил наказать девушку-следователя, которая так старательно вела его дело на досудебном следствии, что уголовник таки получил срок. Хоть и условный, но срок. Выйдя на свободу из зала суда, Олег Егоров (имена и фамилии в этой истории изменены) начал мстить полицейской. Причем стал делать это изощренно, чтобы другим неповадно было. Следователь — молодая девушка, почти его ровесница. Запугать такую, был уверен уголовник, несложно.

«Она, как обычно, ходила на работу, расследовала преступления. Никто и подумать не мог, что творится у нее в душе»

— Светлана очень добросовестный сотрудник. Она пришла к нам в райотдел сразу после вуза и тут же с головой ушла в работу, — рассказывает коллега потерпевшей полицейской, который попросил не называть его имени. — За полгода работы она довольно успешно довела до суда несколько уголовных дел. Правда, ей, в основном, попадались мелкие кражи. Тем не менее справлялась со своими обязанностями на все сто.

По характеру Света спокойная и немного замкнутая. Со всеми у нее хорошие отношения. Но за помощью ни к кому никогда не обращалась, все хотела довести до конечного результата сама. Вот этот ее упрямый характер, видимо, и сыграл с нашей коллегой злую шутку. С февраля по август она, как обычно, ходила на работу, расследовала преступления. Никто и подумать не мог, что творится у нее в душе. Знали бы, что ее терроризирует уголовник, конечно, помогли бы. У нас были все основания посадить его, а не доводить все до крайности.

— За последние полгода поведение Светланы как-то изменилось? Может, замечали что-то странное, телефонные звонки?

— Ей звонили. И в том числе «клиенты», то есть подследственные. Телефон следователя, к сожалению, не является тайной. Звонишь подозреваемому, вызываешь на допрос. Он может запомнить телефон и потом тебе уже из тюрьмы позвонить. У меня тоже был такой случай. Как-то ночью позвонил мой бывший подопечный, который получил три года. Ну там не было никаких проблем. Он на меня не в обиде. Просто спросил, как у меня дела, как здоровье, и сказал, что претензий не имеет.

Но вообще, конечно, номера телефонов следователей — это большая проблема. Ведь не будешь менять номер после каждого досудебного следствия. Я думаю, что моим коллегам могли угрожать, названивать. Но у нас об этом говорить не принято. Мы-то мужчины, можем справиться. А Светлана — хрупкая девушка.

Мы с коллегами обращали внимание, что иногда, когда ей кто-то звонил, она аж вздрагивала. Света брала телефон и выходила в коридор. Поговорив, возвращалась и несколько секунд сидела неподвижно, потом снова бралась за работу. Спросишь: «Что-то случилось?» Улыбнется и ответит, что все хорошо.

«Я знаю, где живут твои родители. Знаю, в какой садик ходит твоя дочь»

У Олега Егорова несколько судимостей. Причем в каких-то случаях за серьезные преступления он получал минимальный срок, в каких-то — вообще условный. Как ему это удавалось, загадка. Во всяком случае о его влиятельных покровителях ничего не известно. Известно лишь, что рецидивист жил в Печерском районе столицы — в собственной квартире с евроремонтом.

В январе 2019 года Егоров в очередной раз попался на краже. Но расследование стало разваливаться буквально на глазах. Между тем следователь Светлана Захарченко решила во что бы то ни стало добиться справедливого наказания для злоумышленника. Она также добилась, чтобы подозреваемого до приговора содержали в следственном изоляторе.

Усилиями Светланы дело Егорова таки довели до суда. Его признали виновным, но приговорили… к условному сроку. С этого момента жизнь Светланы превратилась в кошмар. Не успел рецидивист оказаться на свободе, как на ее телефон пришло первое sms-сообщение: «Ну что, хотела посадить меня? Теперь берегись». Угрозы начали поступать чуть ли не каждый день. И становились все более изощренными. Егоров теперь обещал расправиться не только с самой девушкой, но и с ее близкими. «Я знаю, где живут твои родители. Знаю, в какой садик ходит твоя дочь. Как думаешь, что я с ними сделаю?» — писал Егоров.

Поначалу Светлана думала, что дальше сообщений с угрозами дело не пойдет. Решила, что, если не станет реагировать на них, уголовник успокоится и отстанет. Но не тут-то было.

Sms-ки сменились звонками. Часто Егоров звонил ночью. И снова угрожал, рассказывая, что сделает с ней и ее близкими. Но Светлана по-прежнему ни к кому за помощью не обращалась. И Егоров, видимо, почувствовал себя безнаказанным.

Однажды рецидивист встретил Светлану возле ее подъезда. Многозначительно усмехнулся и прошел мимо. Потом снова подкараулил ее у дома. «Ну что, дрожишь? Скоро тебе капец», — сказал он и ушел.

Такие совсем не случайные встречи начали происходить регулярно. А потом на телефон следователя пришло очередное сообщение: «Ну что, посадить меня хотела? Теперь плати деньги, или все твои родные умрут. До завтра отправишь мне на банковскую карту 700 долларов».

Сложно понять, почему Светлана в тот раз не обратилась за помощью к коллегам. Сейчас она говорит, что боялась не за себя, а за дочку и родителей. Деньги она решила выслать. Правда, требуемой суммы у нее не оказалось. Следователь собрала 14 тысяч гривен и отправила вымогателю, полагая, что на этом шантаж закончится.

В тот же день Светлана возвращалась домой. Открыла дверь квартиры своим ключом. И тут сзади кто-то втолкнул ее в помещение. Егоров избил Светлану в ее же квартире, а напоследок забрал золотые украшения и исчез на пару месяцев.

Уже в августе рецидивист снова дал о себе знать. Он вновь подкараулил девушку возле подъезда, избил и ограбил. А на следующий день прислал очередное сообщение: «Ты мне тогда не всю сумму выслала. Проценты набежали. Завтра жду от тебя две тысячи долларов. И помни, то, что ты отвезла ребенка к своим родителям, ничего не значит. Дочка ходит в тот же садик. И не вздумай обращаться в полицию».

«Думала, заплатит — и от нее отстанут. Но вышло по-другому»

Вот тут Светлана наконец-то не выдержала и обратилась в Департамент внутренней безопасности Национальной полиции. Оперативники сразу же взялись за работу. Сначала нужно было установить местонахождение злоумышленника. Телефон Егорова был поставлен на прослушку. Все ждали, когда он в очередной раз позвонит. За домом, где проживает Светлана, также была установлена слежка.

Так и не дождавшись денег, Егоров отправил своей жертве очередное сообщение с угрозами: «Играть со мной решила? У тебя есть еще пару часов. Пересылай деньги». Этой sms-ки было достаточно, чтобы оперативники определили местонахождение вымогателя.

Егорова задержали, когда он возвращался на съемную квартиру. Он и опомниться не успел, как на его запястьях защелкнулись наручники.

Егорова задержали на съемной квартире

— Мы надеемся, что на этот раз Егоров не уйдет от ответственности, — сообщила пресс-офицер Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины Олеся Орлова. — Теперь к его послужному списку добавится статья «Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа». Кроме того, там и вымогательство, и разбой, и телесные повреждения. Целый букет.

— Олеся, много вопросов вызывает поведение следователя. Почему она с самого начала не обратилась к коллегам за помощью? Почему нужно было доводить до того, что ее побьют, ограбят. Ведь, если бы снова заплатила, не известно, когда и чем все закончилось бы.

— Давайте не будем забывать о том, что следователь — обычная молодая женщина, мать, дочь. Она боялась не столько за себя, сколько за своих близких. Поведение рецидивиста говорило о том, что от него всего ожидать можно.

— Неужели коллеги не помогли бы ей решить эту проблему?

— Год назад в Одессе был такой случай. Женщина-следователь развелась с мужем. А тот не хотел оставлять ее в покое. Приходил к ней постоянно, угрожал. Причем в том числе и убийством.

Следователь один раз обратилась в полицию — заявление не приняли. Второй раз — ей говорят: «Да это ваши семейные разборки. Зачем вы сюда полицию вмешиваете? Решайте сами». Вот так. Когда следователю стало совсем невмоготу, она обратилась в департамент внутренней безопасности. И, как оказалось, вовремя. Бывший муж шел к дому женщины с гранатой в руке. Наши ребята его задержали, когда тот уже вырывал чеку.

— Получается, сами же полицейские не доверяют полиции?

— В каждом конкретном случае нужно делать свои выводы. Не стоит обобщать. В нашем случае следователь надеялась, что решит все сама. Думала, заплатит — и от нее отстанут. Но вышло по-другому.

— Как следователь могла защитить себя и своих близких? У нее есть право на ношение оружия?

— У сотрудников полиции есть такое разрешение. Но, чтобы взять табельный пистолет, нужно оформить много бумаг. Кроме того, за каждый отстреленный патрон надо отчитываться.

Ситуация с безопасностью наших сотрудников — серьезная. Они, хоть и полицейские, но такие же люди, со своими слабостями и страхами. Я знаю, что, к сожалению, не одиноки случаи, когда заключенные звонят с угрозами полицейским, которые способствовали их задержанию. Но кто-то может за себя постоять, а кто-то нет.

Олега Егорова арестовали. Ему готовятся объявить о подозрении пока по статьям «Вымогательство» и «Грабеж». В ходе следствия, вполне возможно, могут появиться и новые обвинения. Надеемся, на этот раз ему не удастся избежать справедливого наказания.

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