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В России по ошибке "похоронили" знаменитого украинца
Российские СМИ по ошибке «похоронили» знаменитого украинского композитора, музыканта и педагога Виктора Петровича Власова.
Так, после сообщения на странице одного из московских театров о смерти актера Виктора Власова, сайт «Газета.ру» опубликовал материал, в котором перепутал покойного с украинским композитором.
К счастью, Виктор Петрович Власов живой и скоро отпразднует 83-й день рождения.
Напомним, что звезда российских сериалов Виктор Власов умер в Москве на 66-м году жизни. О причинах смерти не сообщается.
Также напомним, что недавно журналисты по ошибке «похоронили» «вора в законе» Алексея Петрова.
Кстати, зимой этого года на официальной интернет-странице Совета графства Хэмпшир было опубликовано сообщение о смерти супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа. Оказалось, некролог написали давно, а опубликовали его случайно.
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