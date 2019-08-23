Культура и искусство

В России по ошибке "похоронили" знаменитого украинца

Российские СМИ по ошибке «похоронили» знаменитого украинского композитора, музыканта и педагога Виктора Петровича Власова.

Так, после сообщения на странице одного из московских театров о смерти актера Виктора Власова, сайт «Газета.ру» опубликовал материал, в котором перепутал покойного с украинским композитором.

К счастью, Виктор Петрович Власов живой и скоро отпразднует 83-й день рождения.

Напомним, что звезда российских сериалов Виктор Власов умер в Москве на 66-м году жизни. О причинах смерти не сообщается.

Также напомним, что недавно журналисты по ошибке «похоронили» «вора в законе» Алексея Петрова.

Кстати, зимой этого года на официальной интернет-странице Совета графства Хэмпшир было опубликовано сообщение о смерти супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа. Оказалось, некролог написали давно, а опубликовали его случайно.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter