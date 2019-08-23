Политика

В списки на обмен не включили Сенцова, — СМИ

В списки на обмен удерживаемых, который готовится между Украиной и Россией, российские власти не включили режиссера Олега Сенцова, осужденного в РФ на 20 лет. Об этом сообщает российская газета «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники.

Источники «Коммерсанта» не уточнили, почему в списки не попал Сенцов, который осужден в 2015 году.

По информации издания, в списки для обмена также не включен российский пропагандист Кирилл Вышинский, который якобы «намерен добиваться своего оправдания и освобождения».

Напомним, Олег Сенцов был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014. Украинца обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки. Политузник отбывает наказание в колонии строгого режима в Якутии.

Руководителя «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 по подозрению в государственной измене. Его обвиняют участие в пропагандистских акциях в Крыму весной 2014 года, направленных на поддержку российской оккупации полуострова.

Ранее президент Зеленский подтвердил готовность передать России Вышинского в обмен на Сенцова.

«ФАКТЫ» сообщали, что бывшего бойца спецподразделения «Беркут» Александра Саттарова могут обменять на одного из удерживаемых в России украинских моряков. Также к передаче России готовят фигуранта «дела 2 мая» Евгения Мефедова и двоих дезертиров — Максима Одинцова и Александра Баранова.

Сегодня стало известно, что в Киев прилетела российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Предполагается, что она примет участие в переговорах по обмену удерживаемыми лицами либо же в процедуре обмена.



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