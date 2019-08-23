Просто "красавец": невероятный "гений парковки" в Киеве возмутил сеть

Общество и люди

В Киеве водитель автомобиля марки «Самсунг» поставил свое авто на парковку возле торгового центра поперек, заняв два парковочных места. Ранее в аэропорту «Борисполь» подобный «герой парковки» поставил машину так, что полностью перекрыл проезд транспорта.

Фото в Facebook опубликовал Соломаха Денис, подписав его: «Маэстро паркинга возле Аладина».

Под снимками появились возмущенные комментарии. Пользователи пишут, что судя по номерам, водитель коренной киевлянин, а парковаться не научился. Один из фолловеров советует следующей машине припарковаться сзади, чтобы «маэстро» не смог выехать. Некоторые высказывания были менее дипломатичными.

Ранее «ФАКТЫ» уже писали о «героях парковки», оставляющих свои авто на пешеходных переходах, тротуарах и даже ступеньках фуникулера. А один киевлянин оставил машину так, что перекрыл движение трамваев. Пассажиры сами разобрались с автомобилем нарушителя.

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