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Просто "красавец": невероятный "гений парковки" в Киеве возмутил сеть
В Киеве водитель автомобиля марки «Самсунг» поставил свое авто на парковку возле торгового центра поперек, заняв два парковочных места. Ранее в аэропорту «Борисполь» подобный «герой парковки» поставил машину так, что полностью перекрыл проезд транспорта.
Фото в Facebook опубликовал Соломаха Денис, подписав его: «Маэстро паркинга возле Аладина».
Под снимками появились возмущенные комментарии. Пользователи пишут, что судя по номерам, водитель коренной киевлянин, а парковаться не научился. Один из фолловеров советует следующей машине припарковаться сзади, чтобы «маэстро» не смог выехать. Некоторые высказывания были менее дипломатичными.
Ранее «ФАКТЫ» уже писали о «героях парковки», оставляющих свои авто на пешеходных переходах, тротуарах и даже ступеньках фуникулера. А один киевлянин оставил машину так, что перекрыл движение трамваев. Пассажиры сами разобрались с автомобилем нарушителя.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...