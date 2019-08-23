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В Киеве в некоторых кассах метрополитена перестанут продавать карточку метро: что об этом известно
С 25 августа в Киеве на некоторых станциях метрополитена перестанут продавать и пополнять зеленую карточку для проезда в метро. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Сообщается, что в связи с внедрением электронного билета, карта метро не будет продаваться и не будет пополняться в кассах таких станций:
«Крещатик» (центральный выход)
«Театральная»
«Майдан Независимости»
«Академгородок» (выход в магазин NOVUS)
«Лесная» (выход к ТЦ «Дарынок»)
«Арсенальная»
«Теремки» (выход к ТЦ «Магеллан»)
«Сырец»
«Почайна» (выход к ул. С. Бандеры)
«Площадь Льва Толстого».
При этом, в этих кассах можно приобрести и пополнить Kyiv Smart Card. В то же время, можно использовать ранее записанные поездки, воспользовавшись бесконтактной карточкой метро как обычно.
Напомним, в субботу, 24 августа, в связи с празднованием в Киеве Дня независимости Украины, на вход и выход будет закрыта станция метро на Майдане Независимости.
Кроме того, в этот же день, 24 августа, в связи с проведением на стадионе НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Олимпик» (Донецк) будет ограничен вход для пассажиров на станциях «Площадь Льва Толстого», «Олимпийская», «Дворец спорта» (после окончания игры).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на День независимости в Киеве планируется проведение Марша достоинства, а также Марша защитников Украины.
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