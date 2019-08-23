Общество и люди

В Киеве в некоторых кассах метрополитена перестанут продавать карточку метро: что об этом известно

С 25 августа в Киеве на некоторых станциях метрополитена перестанут продавать и пополнять зеленую карточку для проезда в метро. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Сообщается, что в связи с внедрением электронного билета, карта метро не будет продаваться и не будет пополняться в кассах таких станций:

«Крещатик» (центральный выход)

«Театральная»

«Майдан Независимости»

«Академгородок» (выход в магазин NOVUS)

«Лесная» (выход к ТЦ «Дарынок»)

«Арсенальная»

«Теремки» (выход к ТЦ «Магеллан»)

«Сырец»

«Почайна» (выход к ул. С. Бандеры)

«Площадь Льва Толстого».

При этом, в этих кассах можно приобрести и пополнить Kyiv Smart Card. В то же время, можно использовать ранее записанные поездки, воспользовавшись бесконтактной карточкой метро как обычно.

Напомним, в субботу, 24 августа, в связи с празднованием в Киеве Дня независимости Украины, на вход и выход будет закрыта станция метро на Майдане Независимости.

Кроме того, в этот же день, 24 августа, в связи с проведением на стадионе НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Олимпик» (Донецк) будет ограничен вход для пассажиров на станциях «Площадь Льва Толстого», «Олимпийская», «Дворец спорта» (после окончания игры).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на День независимости в Киеве планируется проведение Марша достоинства, а также Марша защитников Украины.

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