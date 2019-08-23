24.97 / 25.24 27.59 / 28.01
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В Киеве в некоторых кассах метрополитена перестанут продавать карточку метро: что об этом известно

17:53 23 августа 2019 102
карта метро
Инф. «ФАКТОВ»

С 25 августа в Киеве на некоторых станциях метрополитена перестанут продавать и пополнять зеленую карточку для проезда в метро. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Сообщается, что в связи с внедрением электронного билета, карта метро не будет продаваться и не будет пополняться в кассах таких станций:

«Крещатик» (центральный выход)
«Театральная»
«Майдан Независимости»
«Академгородок» (выход в магазин NOVUS)
«Лесная» (выход к ТЦ «Дарынок»)
«Арсенальная»
«Теремки» (выход к ТЦ «Магеллан»)
«Сырец»
«Почайна» (выход к ул. С. Бандеры)
«Площадь Льва Толстого».

При этом, в этих кассах можно приобрести и пополнить Kyiv Smart Card. В то же время, можно использовать ранее записанные поездки, воспользовавшись бесконтактной карточкой метро как обычно.

Напомним, в субботу, 24 августа, в связи с празднованием в Киеве Дня независимости Украины, на вход и выход будет закрыта станция метро на Майдане Независимости.

Кроме того, в этот же день, 24 августа, в связи с проведением на стадионе НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Олимпик» (Донецк) будет ограничен вход для пассажиров на станциях «Площадь Льва Толстого», «Олимпийская», «Дворец спорта» (после окончания игры).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на День независимости в Киеве планируется проведение Марша достоинства, а также Марша защитников Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер