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Общество и люди

В кортеже Зеленского заметили такси: сеть озадачило видео

19:12 23 августа 2019 98
кортеж
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский, который во время предвыборной кампании неоднократно обещал отказаться и от кортежей и от других президентских привилегий, в очередной раз уехал с мероприятия в сопровождении нескольких авто.

Кортеж Зеленского, которым он выехал с Софийской площади Киева, где проходило празднование Дня государственного флага, заснял на видео корреспондент «Апострофа» Александр Гончаров.

На ролике видно, как глава государства сел в один из двух автомобилей марки Mercedes. Вслед за машинами сразу двинулось такси с шашечками на крыше.

За президентом на автомобиле марки BMW X5 выехал заместитель главы Офиса Кирилл Тимошенко.

Украинцы в очередной раз напомнили президенту обещания быть проще: не пользоваться кортежам и не перекрывать дорогу для водителей. Машина такси показалась им странной. Пользователи также посчитали стоимость авто у чиновников новой власти.

«Такси там зачем? Или это такая показная демократия?»

«Теперь уже начальники ездят на такси? Смешно и грустно».

«Таксистам тоже нужно заработать».

«BMW X5 стоит более 2 миллионов гривен».

Напомним, во время недавнего визита в Киев премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, кортеж двух лидеров сопровождали сразу 26 автомобилей, что возмутило украинцев.

Ранее «ФАКТЫ» писали о ДТП, в которое попало авто из кортежа президента Зеленского.

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