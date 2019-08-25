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Порошенко — Волкеру: разговоры о возвращении России в G8 преждевременны (фото)
Председатель «Европейской Солидарности», пятый президент Украины Петр Порошенко встретился со специальным посланником США по Украине Куртом Волкером.
Петр Порошенко поблагодарил за неизменную и твердую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов Америки в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Пятый президент Украины отметил преждевременность и ошибочность разговоров о приглашении России к участию во встречах стран группы Большой Семерки, сообщили в пресс-службе партии.
Председатель «Европейской Солидарности» также подчеркнул важность введения миротворческого контингента ООН на оккупированную часть Донбасса и продолжение военно-технического сотрудничества Украины с США для прекращения российской агрессии.
Во время встречи отмечена необходимость освобождения украинских заложников Кремля, в частности Романа Сущенко и Олега Сенцова и 24-х пленных украинских моряков.
Собеседники обсудили продолжение давления на Россию путем дальнейшего укрепления санкций, в частности «азовского пакета».
Также было высказано предостережение против последних решений с признаками политически мотивированных преследований, которые могут иметь негативные международные последствия для Украины и отмечена необходимость защиты свободы слова в Украине в условиях давления на них.
Как писали «ФАКТЫ», ранее многие мировые лидеры заявили, что Россию категорически нельзя возвращать в состав G7 до тех пор, пока она не прекратит агрессию против Украины. Такого мнения придерживаются премьер-министры Канады Джастин Трюдо и Великобритании Борис Джонсон, а также канцлер Германии Ангела Меркель. А председатель Европейского совета Дональд Туск предложил пригласить вместо России Украину в G7.
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