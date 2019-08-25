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Политика

Порошенко — Волкеру: разговоры о возвращении России в G8 преждевременны (фото)

12:53 25 августа 2019 43
Курт Волкер
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

Председатель «Европейской Солидарности», пятый президент Украины Петр Порошенко встретился со специальным посланником США по Украине Куртом Волкером.

Петр Порошенко поблагодарил за неизменную и твердую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов Америки в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Пятый президент Украины отметил преждевременность и ошибочность разговоров о приглашении России к участию во встречах стран группы Большой Семерки, сообщили в пресс-службе партии.

Председатель «Европейской Солидарности» также подчеркнул важность введения миротворческого контингента ООН на оккупированную часть Донбасса и продолжение военно-технического сотрудничества Украины с США для прекращения российской агрессии.

Во время встречи отмечена необходимость освобождения украинских заложников Кремля, в частности Романа Сущенко и Олега Сенцова и 24-х пленных украинских моряков.

Собеседники обсудили продолжение давления на Россию путем дальнейшего укрепления санкций, в частности «азовского пакета».

Также было высказано предостережение против последних решений с признаками политически мотивированных преследований, которые могут иметь негативные международные последствия для Украины и отмечена необходимость защиты свободы слова в Украине в условиях давления на них.

Как писали «ФАКТЫ», ранее многие мировые лидеры заявили, что Россию категорически нельзя возвращать в состав G7 до тех пор, пока она не прекратит агрессию против Украины. Такого мнения придерживаются премьер-министры Канады Джастин Трюдо и Великобритании Борис Джонсон, а также канцлер Германии Ангела Меркель. А председатель Европейского совета Дональд Туск предложил пригласить вместо России Украину в G7.

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