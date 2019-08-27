Украина

Погода на морских курортах: какой будет температура воды и можно ли будет купаться

В понедельник, 26 августа, температура воды в море возле Одессы достигла 24 градуса по Цельсию. Таким образом, море сейчас является самым теплым за последние 10 дней, пишет 048.ua.

Кроме того, согласно данным Одесского областного лабораторного центра, все пробы морской воды, отобранные 19 августа в местах массового купания в Одессе и области, соответствуют нормам.

Не менее жаркую погоду синоптики обещают и во вторник.

Так, согласно их прогнозам, В Одессе и области 27 августа будет без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5−10 м/сек. Температура воздуха ночью 17−19°, днем 29−31°. Вода прогреется до 22 градусов в Черном море и до 25 — в Азовском. Погода в Затоке, Белгород-Днестровском и Черноморске будет солнечной и жаркой, температура до 32 днем и 19 ночью. Как рассказал синоптик, в регионе осадков не предвидится.

В Запорожской области, в частности в известной среди туристов Кирилловке, синоптики тоже прогнозируют жару после вчерашнего похолодания. Ветер северо-восточный 5−10 м/с, температура воздуха ночью 15−17°, днем 30°. Температура морской воды в Кирилловке составляет 23−25 градусов.





На курортах Херсонской области, в частности, в Железном Порту 27 августа будет тоже жаркой. Ночью температура не поднимется выше 17 градусов; днем воздух прогреется до 28−30 градусов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в понедельник, 26 августа, в Кирилловке с самого утра разыгрался шторм. Едва взошло солнце, а на берег моря уже пришли люди. Некоторые — чтобы полюбоваться стихией, другие же рискнули искупаться в бурлящей воде.

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