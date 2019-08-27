Олег Винник показал, как расслабляется после концерта (фото)

Шоу-бизнес

Популярный украинский певец Олег Винник, растрогавший поклонниц новой песней на украинском языке «Сльози землі», после отпуска вернулся к работе. Его концерты расписаны на полгода вперед. Артисту каждый день приходится переезжать в новый город. Чтобы всегда быть в отличной физической и вокальной форме, Винник, как правило, начинает утро с пробежки, посещает спортзал и занимается с личным тренером. А вечером расслабляется в джакузи.

«После отличного концерта нужно отлично отдохнуть», — подписал Олег Винник фото в джакузи.

Напомним, Олег Винник в День Независимости дал сольный концерт на стадионе «Арена Львов».

В отпуске певец отметил свой день рождения в Греции. Затем Винник отдыхал в Австрии. В это время успел выпустить авторскую коллекцию ювелирных украшений.

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