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Олег Винник показал, как расслабляется после концерта (фото)
Популярный украинский певец Олег Винник, растрогавший поклонниц новой песней на украинском языке «Сльози землі», после отпуска вернулся к работе. Его концерты расписаны на полгода вперед. Артисту каждый день приходится переезжать в новый город. Чтобы всегда быть в отличной физической и вокальной форме, Винник, как правило, начинает утро с пробежки, посещает спортзал и занимается с личным тренером. А вечером расслабляется в джакузи.
«После отличного концерта нужно отлично отдохнуть», — подписал Олег Винник фото в джакузи.
Напомним, Олег Винник в День Независимости дал сольный концерт на стадионе «Арена Львов».
В отпуске певец отметил свой день рождения в Греции. Затем Винник отдыхал в Австрии. В это время успел выпустить авторскую коллекцию ювелирных украшений.
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