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Вера Брежнева удивила экстремальным увлечением (фото)
После откровенных фотосессий в белье популярная певица Вера Брежнева оделась и удивила экстремальным увлечением. Звезда опубликовала в Instagram новые фото и рассказала о том, как покорила популярный вид развлечений на воде — вейксерф. Вера призналась, что впервые стала на доску и получила незабываемые эмоции.
Также Брежнева призналась, что после водных развлечений у нее очень сильно болели руки. Она с трудом могла поднять свою сумочку. Но оно того стоило, уверена Вера.
«Наконец-то одета с ног до головы. И наконец-то сделала это. Мой первая проба встать на вейксёрф! Руки, правда, уже пару дней сумку поднимают с трудом, но ощущения непередаваемые», — поделилась Вера с подписчиками.
Кстати, подобным водным видом спорта увлекается и Дмитрий Монатик. Во время отдыха в Турции он вытворял экстремальные трюки на воде.
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