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Осень подбирается: синоптик рассказала о похолодании и дала прогноз на ближайшие дни
В ближайшие несколько дней в Украине по-прежнему будет тепло и сухо. Однако, несмотря на августовскую жару, приближение осени будет чувствоваться все сильнее и сильнее.
«Как будто температура воздуха высокая, летняя, однако именно сочетание жары и сухой длительной погоды так высушивает и скручивает листья в какие-то ржавые кандибоберы, что сомнений не остается — скоро первое сентября», — пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.
27 августа погоду Украины снова будет определять антициклон.
Температура воздуха в течение дня составит + 26 + 32 градуса, на северо-востоке и востоке ожидается + 23 + 27 градусов.
Ночью или ранним утром предполагается + 13 + 17, на юге — + 15 + 21, на северо-востоке — + 10 + 14 градусов.
В Киеве вторник будет сухим и почти жарким, днем около +27 градусов.
По прогнозу Диденко, снижение температуры воздуха предполагается в четверг, 29 августа, однако дождей не ожидается.
Как сообщили в ГосЧС, со ссылкой на данные Укргидрометцентра, 26 августа, ожидается подъем уровня воды в реках Закарпатской области.
«По прогнозу Укргидрометцентра, во второй половине дня и вечером 26 августа в Закарпатской области, преимущественно в горных районах, в местах прохождения значительных кратковременных дождей на малых водотоках и в верховьях рек будет происходить мимолетное повышение уровней воды на 0,3−1,0 м без угрозы негативных последствий, формирование значительного склонного и местного стока, локальных селевых потоков», — говорится в сообщении.
Напомним, с 25 по 27 августа в Киеве и Киевской области объявили чрезвычайную (5 класса) пожарную опасность.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что синоптики прогнозировали резкое похолодание с заморозками на почве в конце августа.
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