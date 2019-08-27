Жителям ОРДЛО рассказали, как получить бесплатные прививки на подконтрольной территории

Здоровье и медицина

Минздрав Украины призвал жителей временно оккупированных территорий пройти бесплатную вакцинацию от 10 опасных болезней, и разъяснил механизм проведения вакцинации. Напомним, в середине августа и.о. глава Минздрава Ульяна Супрун призвала обсудить состояние вакцинации в Украине на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Отмечается, что на бесплатное получение вакцины могут рассчитывать все граждане Украины вне зависимости от места их фактического проживания, которые заключили декларацию с семейным врачом в установленном порядке.

Бесплатно вакцинироваться или восстановить пропущенные прививки могут:

все дети до 18 лет — от всех болезней в соответствии с Национальным календарем;

взрослые — от дифтерии и столбняка (ревакцинация проводится каждые 10 лет, начиная с 26 лет;

взрослые из так называемой группы риска — от кори, паротита и краснухи.

Также бесплатно будут вакцинировать взрослых, не имеющих иммунитета против кори (по результатам анализов на наличие антител IgG).

Всем украинцам, которые еще не получили от своего семейного врача «надлежащей поддержки» относительно вакцинации, предлагается обращаться на горячую линию 1677 и уведомить об этом Национальную службу здоровья Украины.

Напомним, в центре Киева прошла акция протеста родителей школьников, которые требовали отменить недавнее решение Минздрава и Минобразования, запрещающее невакцинированным детям посещать школы.

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