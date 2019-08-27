Поющий ректор стал фигурантом дела НАБУ: что об этом известно

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Детективы НАБУ открыли уголовное производство в отношении депутата Верховной Рады от группы «Воля народа» Михаила Поплавского.
Как сообщают «Українські Новини» со ссылкой на источник в бюро, дело открыто по факту возможного декларирования недостоверной информации по статье 366−1 Уголовного кодекса.
В расследовании говорится о возможном сокрытии Поплавским жилого дома площадью 1067 кв. м, фотографии которого он регулярно выкладывал на своих страницах в соцсетях.
Напомним, народный депутат Украины IV, VII и VIII созывов Михаил Поплавский на прошедших парламентских выборах возглавил список Аграрной партии. Однако партия не прошла в парламент 9-го созыва.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что НАБУ открыло дело в отношении экс-заместителя главы СНБО Олега Гладковского.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..