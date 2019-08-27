Обучал «слуг народа» азам политики: стало известно, кто может стать министром экономики

Политика

Основным претендентом на пост министра экономики в новом Кабмине называют руководителя Киевской школы экономики Тимофея Милованова, одного из главных организаторов обучения депутатов от «Слуги народа» в Трускавце. Об этом в Телеграм-канале пишет главный редактор «Левого берега» Соня Кошкина.

По ее словам, с Миловановым будущий премьер Алексей Гончарук, который «получил карт-бланш для проведения переговоров с потенциальными членами своей команды», уже говорил.

Милованов — почетный президент KSE, профессор Питтсбургского университета, член Совета НБУ, сооснователь VoxUkraine.

Отметим, позже в комментарии «Украинской правде» Тимофей Милованов не подтвердил, что претендует на должность министра экономического развития и торговли Украины в новом правительстве.

По кандидатуре министра МВД Арсена Авакова Кошкина пишет, что он «остается в орбите».

«В его поддержку, в частности, высказывается Игорь Коломойский, другие влиятельные персонажи и многие члены Зе-Команды. В каком качестве остаётся — ещё уточняется. Точно, не СНБО. Скорее всего, ипостась будет прежней — глава МВД, но варианты, конечно, возможны», — уточняет она.

По информации Кошкиной, генпрокурором будет Руслан Рябошапка, о чем писали «ФАКТЫ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в новом правительстве свою должность может сохранить министр финансов Оксана Маркарова, а на пост министра здравоохранения предлагают кандидатуру Олега Петренко.

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