Политика

Суд принял новое решение по делу о возвращении проспекта Жукова в Харькове: в сети волна гнева

История с возвращением в Харьков проспекта маршала Жукова продолжается. Напомним, двое харьковских депутатов Игорь Черняк и Дмитрий Булах оспорили переименование в суде и добиваются воccтановления проспекту имени Петра Григоренко.

Они настаивают, что при попытке вернуть старое название проспекту Харьковский горсовет грубо нарушил процедуру.

Однако судья Титов отказал депутатам в ходатайстве в слушании дела о переименовании проспекта Григоренко по правилам общего производства.

«Это означает, что никаких слушаний не будет. Судья просто вынесет решение на основании исков и письменных объяснений сторон. То есть не будет возможности присутствовать ни истцам, ни общественности, ни юристам горсовета. Суд не увидел в этом деле общественного интереса», — сообщает в Facebook Мария Тахтаулова.

Под постом появились возмущенные комментарии. Пользователи соцсети считают, что судья выполняет заказ харьковского градоначальника.





Напомним, переименование проспекта состоялось 19 июня. Авторы иска считают, что не был учтен закон, запрещающий называть улицы в честь деятелей компартии. Кроме того, решение горсовета было принято с нарушением процедуры: принятый документ не был обнародован, как того требует законодательство.

Полиция открыла уголовное производство по поводу переименования проспекта в честь маршала Жукова. В ходе расследования всплыл любопытный факт: мэр Харькова (он же и главный сторонник переименования) за решение не голосовал.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter