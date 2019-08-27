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Стиляга: Ирина Билык удивила ультрамодным нарядом (фото)
Популярная украинская певица Ирина Билык, умилившая ранее сеть семейным снимком с мужем и подросшим сыном, удивила поклонников ультрамодным нарядом. Она опубликовала в Instagram новое фото, на котором позирует в ярком наряде — в костюме салатового цвета, шапке, блестящих кроссовках и стильных очках. В таком виде 49-летняя звезда объявила победителей очередного конкурса среди подписчиков на знание ее творчества.
Поклонники не только поют песни Билык вот уже почти 30 лет, но и пристально следят за ее личной жизнью и внешностью. В комментариях под фото они отмечают, что Ирина выглядит очень стильно.
«Классный прикид у вас», «Стильная красотка», — пишут под фото.
Стоит отметить, что поклонники не всегда засыпают Ирину комплиментами. Порцию критики и негатива певица получила после появления в эфире шоу «Танці з зірками». Но тогда Билык дала жесткий отпор хейтерам.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что 65-летняя певица Любовь Успенская нарвалась на критику из-за откровенного фото, на котором она загорает топлес на пляже в Испании.
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