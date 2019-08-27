Классический фашизм: пропагандист Кремля сделал откровенное признание о «ДНР»

Украина

Кремлевский пропагандист Роман Манекин, работающий с 2014 года на своей малой родине — в Донецке, считает, что в недалекой перспективе так называемая «Донецкая народная республика» «станет классическим фашистским государством». Об этом он заявил на своей странице в Facebook, в посте, посвященном нашумевшему пропагандистскому шоу на телеканале «Россия 24», которое ведет Александр Рогаткин. Там боевики братались с пропагандистами «русского мира», которые изображали из себя ветеранов АТО.

Манекин в своем посте выступил категорически против такого «братания», заявив, что войну этим не остановишь. Особенно в той ситуации, которая, на его взгляд, сложилась на сегодняшний день.

«В „ДНР“ уже существует законодательно закрепленная тоталитарная система, жесткость которой микшируется интернациональной, производственной ментальностью донбассовцев, слава Богу… Мещане уже захватили властные кабинеты в Донецке, причем на всех уровнях. До фашизма у нас буквально полшага: достаточно сказать „Хайль!“ в любой персональный адрес… и ДНР станет классическим фашистским государством», — рассуждает битый пропагандист. Притом «битый» — в прямом смысле слова: Манекин не раз побывал «на подвале» у своих же единомышленников и стал предпринимать попытки защищать друзей по несчастью.

Однако критиковать политику оккупационных властей не перестал и уже не впервые заявляет, что на оккупированных территориях творится беззаконие.

При этом, с точки зрения Манекина, на мирной территории Украины фашизма не наблюдается: «Украина — не фашистское государство, ибо в ней действуют институты демократии: от реального разделения властей до формальной свободы слова, митингов, собраний, проч. В Донецке запрещены демократические свободы. Нормативно! А идеологии нет никакой. И это, второе, нас спасает от того, чтобы стать фашистами. Но! „Свято место пусто не бывает!“ И такие, как Ал. Рогаткин делают все, чтобы Донецк стал фашистским», — пишет Манекин.

А напоследок Роман Манекин предлагает отправить ненавистных ему МММ-щика Дениса Пушилина и московского пропагандиста Рогаткина в… Киев.

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