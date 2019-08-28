Украина

Везде как в «Токио Стар»: стала известна ситуация с пожарной безопасностью в отелях курортной Одессы

Приезжающие в Одессу туристы констатируют, что опасность возникновения пожара существует во многих гостиницах, мотелях и базах отдыха города. Об этом пишет «Думская».

Сообщается, что в некоторых учреждениях о правилах пожарной безопасности не ничего не знают, а деньги берут немалые.

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Издание приводит мнение об одном из таких отелей киевлянок Ольги и Марины — они проживали в Arcadia apart motel на Педагогической.

Цены в среднем 1500 гривен. Девушки нашли жилье на сайте booking.com, но оказалось, что изображения на фото не соответствуют действительности.

«Войдя в номер мы ужаснулись. Голые, неоштукатуренные стены, без окон, одно спальное место диван, который, если разложить, то занимает все пространство и „второй“ этаж под потолком. Приблизительно такие же условия для заключенных в следственном изоляторе. Но они хотя бы за это не платят. В „гостинице“ кучно расположены 12 крохотных номеров, 8 из которых не имеют ни окон, ни какой-либо вентиляции. Узкий коридор и малюсенький огнетушитель в углу. Признаков пожарной сигнализации не обнаружено. При возникновении, не дай Бог, пожара, шансов спастись не более чем в „Токио Стар“», — констатируют отдыхающие.

Киевлянки попытались вернуть уплаченные 1500 гривен, однако сделать это было невозможно.

И подобных гостиниц, отмечает издание, в Одессе немало.

Среди них — в Zebra Hotel на Садовой. По словам отдыхающих, фотографии на сайтах тоже не соответствуют действительности, а стоят номера от 900 гривен.

«Вы получаете номер, похожий на помещение, в котором умерла ваша прабабушка во времена застоя в СССР. Причем ремонта с тех пор никто не делал, так что все аутентично, в том числе и запах. Если вам все равно, что старый паркет гуляет у вас под ногами, что балкон — аварийный, плесень и грязь в ванной и т. д. , можете смело бронировать», — пишет в отзывах об этом месте Ростислав.

Недовольны остались туристы мини-гостиницей Hotel Cristal на Пантелеймоновской.

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Звукоизоляции нет вообще, когда находишься в номере, слышно все, что происходит в коридоре. В ванной комнате грибок, в номере резкий запах хлорки, который так и не выветрился за день, — делится туристка Ивана. — Утром оказалось, что менеджер отеля ушла, закрыв дверь на замок и повесив табличку «Буду через 5 минут». На самом деле, ее не было больше часа, и таким образом все, кто находился внутри отеля, не могли выйти из него. Мало того, что это неправильно с точки зрения пожарной безопасности, но и просто неуважение к людям. Кто-то мог опаздывать на поезд, или иметь какие-то другие планы".

Номера в этом отеле стоят от 850 гривен.

Возмущены люди также «отелем» на Пересыпи — от 500 гривен в сутки вас ждет отсутствие шумоизоляции, протекающие краны, вид на промзону, ну, а о пожарной сигнализации говорить и вовсе не приходится.

Напомним, что в ночь на 17 августа во время пожара в гостинице «Токио Стар» люди выбегали на улицу полуодетыми. В результате пожара погибли девять человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во вторник, 27 августа, в Одессе суд начал рассматривать апелляцию владельца выгоревшей гостиницы «Токио Стар» Вадима Черного, который обжаловал свой арест (содержание под стражей). В ходе рассмотрения апелляции представитель прокуратуры сообщил, что все жертвы пожара погибли, согласно данным экспертизы, в результате отравления продуктами горения.

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