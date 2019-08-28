Украина

«Слуг народа» учат голосовать в Раде: появились фото из сессионного зала

Накануне торжественного заседания Верховной Рады девятого созыва, которое состоится в четверг, 29 августа, избранных народных депутатов, среди которых, кстати, 342 новичка в политике, собрали в зале заседаний для ознакомительной беседы.

Так, фотографии из сессионного зала в сеть выложил «слуга народа» Юрий Мысягин. «Сегодня все ознакомительно, ну, а завтра начинаем», — написал он на своей страничке в социальных сетях.

Также фотографией из Рады похвастался его однопартиец — одессит Артем Дмитрук.

Онлайн-трансляцию первого заседания Верховной Рады девятого созыва можно будет посмотреть на сайте «ФАКТОВ».



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